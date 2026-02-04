Εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, οι πολίτες της ΕΕ, ανάμεσά τους και οι πολίτες στην Κύπρο, εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχοι για το μέλλον, εκφράζοντας, παράλληλα, ισχυρότερες προσδοκίες για ενιαία και πιο αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν έντονη ανησυχία για μια σειρά κινδύνων που συνδέονται με τη διεθνή αστάθεια και την ασφάλεια. Στην Κύπρο, τα ποσοστά ανησυχίας καταγράφονται ψηλά επίπεδα, με τις ένοπλες συγκρούσεις να προβληματίζουν το 80% των ερωτηθέντων, την τρομοκρατία το 77%, τις φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή το 80%, τις κυβερνοεπιθέσεις το 70% και τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές το 86%.

Στην κορυφή των ανησυχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται οι ένοπλες συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ (72%), η τρομοκρατία (67%), οι φυσικές καταστροφές που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή (66%), οι κυβερνοεπιθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ (66%) και οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές (65%).

Το 52% των πολιτών στην ΕΕ δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου, ενώ το 39% εκφράζει απαισιοδοξία για το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, το ποσοστό απαισιοδοξίας για το μέλλον του κόσμου ανέρχεται στο 58% και για το μέλλον της ΕΕ στο 48%.

Αντίθετα, σε προσωπικό επίπεδο, η εικόνα παραμένει σαφώς πιο θετική. Το 76% των πολιτών στην ΕΕ δηλώνει αισιόδοξο για το προσωπικό του μέλλον και το μέλλον της οικογένειάς του, ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 75%.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η ανησυχία για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ενημέρωση και την ψηφιακή επικοινωνία. Η παραπληροφόρηση ανησυχεί το 69% των πολιτών στην ΕΕ και το 82% στην Κύπρο. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφονται για τη ρητορική μίσους (68% στην ΕΕ και 71% στην Κύπρο), το ψευδές περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη (68% και 84%), την ανεπαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων (68% και 82%) και τις απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης (67% και 73%).

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων, οι πολίτες ζητούν μια πιο ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 89% των ερωτηθέντων σε επίπεδο ΕΕ θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις με μεγαλύτερη ενότητα, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό φθάνει το 95%.

Παράλληλα, το 86% των πολιτών στην ΕΕ και το 94% στην Κύπρο στηρίζουν την προοπτική μιας Ένωσης με ισχυρότερη φωνή σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, το 73% σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 86% στην Κύπρο εκτιμούν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις παγκόσμιες προκλήσεις. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η προσδοκία για πιο ενεργό ρόλο της Ένωσης στην ασφάλεια των πολιτών. Το 66% των ερωτηθέντων στην ΕΕ θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλει περισσότερο στην προστασία τους, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό ανέρχεται στο 90%.

Όσον αφορά τους βασικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή δράση για να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ στον κόσμο, οι πολίτες σε επίπεδο Ένωσης δίνουν προτεραιότητα στην άμυνα και την ασφάλεια (40%), στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%) και στην ενεργειακή ανεξαρτησία (29%). Στην Κύπρο, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί επίσης η άμυνα και η ασφάλεια (50%), ενώ ακολουθούν η εκπαίδευση (37%) και ζητήματα που σχετίζονται με το δημογραφικό και τη μετανάστευση (28%).

Το κόστος διαβίωσης παραμένει βασικό ζήτημα για τους πολίτες. Σε επίπεδο ΕΕ, το 41% αναφέρει τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως την κορυφαία εσωτερική προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό διαμορφώνεται στο 34%. Ακολουθούν η οικονομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας, με 35% στην ΕΕ και 43% στην Κύπρο. Στην Κύπρο, σημαντική προτεραιότητα αναδεικνύεται επίσης η δημόσια υγεία (39%) καθώς και η μετανάστευση και το άσυλο (39%). Παρότι οι περισσότεροι πολίτες εκτιμούν ότι το βιοτικό τους επίπεδο θα παραμείνει σταθερό τα επόμενα πέντε χρόνια, το 28% στην ΕΕ και το 33% στην Κύπρο προβλέπουν επιδείνωση.

Παρά τις ανησυχίες, η συνολική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει θετική. Το 49% των πολιτών στην ΕΕ δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για την Ένωση, έναντι μόλις 17% που εκφράζει αρνητική γνώμη. Στην Κύπρο, το 42% διατηρεί θετική εικόνα για την ΕΕ, ενώ το ποσοστό των αρνητικών απόψεων ανέρχεται στο 18%. Αντίστοιχα, θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει το 38% των πολιτών στην ΕΕ και το 30% στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι μια ισχυρή πλειοψηφία πολιτών θεωρεί τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θετική. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 62% σε επίπεδο ΕΕ και το 65% στην Κύπρο, καταγράφοντας μάλιστα σημαντική αύξηση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025 στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικά 26.453 συνεντεύξεις, εκ των οποίων οι 501 έλαβαν χώρα στην Κύπρο.

