Στα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η «στατιστική υπηρεσία» του ψευδοκράτους αναφέρεται σήμερα ο τουρκοκυπριακός Τύπος, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός στα κατεχόμενα κατά το 2024 ανήλθε στις 489.308, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των γεννήσεων.

Όπως αναφέρεται, το 2019 ο πληθυσμός ήταν 420.556, το 2020 419.810, το 2021 448.268, το 2022 462.747 ενώ το 2023 ανήλθε στις 476.214.

Σε ό,τι αφορά στις γεννήσεις το 2024 καταγράφηκαν 3.382 ενώ 1.745 ήταν οι θάνατοι που καταγράφηκαν.

Από τα 489.308 άτομα, τα 264. 887 είναι άντρες και 224. 421γυναίκες. Αύξηση παρουσιάζουν οι ηλιακές ομάδες μεταξύ 20-24 χρόνων (76.022 άτομα), 15–19 χρόνων (43.77 άτομα) και 40-44 χρόνων (43.073 άτομα).

ΚΥΠΕ