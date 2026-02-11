Χιόνια στο Τρόοδος και μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα επιφυλάσσει σήμερα η μέρα. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση. Από αύριο Τσικνοπέμπτη καθώς και την Παρασκευή στην ατμόσφαιρα αναμένεται σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, οπού τις νυχτερινές ώρες ενδέχεται, τοπικά, να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες και σε άλλες περιοχές.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ενώ σύντομα θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές