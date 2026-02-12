Ηλεκτρολόγοι «κρύβουν πισίνες» από τον απαιτούμενο έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Αυτό προκύπτει από όσα ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, όχι οποιοσδήποτε τυχαίος αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηλεκτρολόγων κ. Γιώργος Κυριάκου.

Από όσα είπε ο κ. Κυριάκου προκύπτει επίσης, πως υπάρχει κενό στην διαδικασία ελέγχου, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται μέτρα περαιτέρω ελέγχου, έστω και αν η ύπαρξη μιας πισίνας εντοπίζεται από τον αρμόδιο επιθεωρητή.

Ο κ. Γιώργος Κυριάκου ανέφερε και τα εξής: Ένας ιδιοκτήτης τοποθετεί ένα μηχανισμό 4 κιλοβάτ μονοφασικό που απαγορεύεται και ο ηλεκτρολόγος/ηλεκτρολόγος μηχανικός λέει ότι «δεν θα τον δείξω» (για σκοπούς ελέγχου). Κατασκευάζει ο πολίτης μια πισίνα των €30.000 και είναι εκεί και οι εγκαταστάσεις δεν φαίνονται στα σχέδια (επειδή αφαιρούνται) με αποτέλεσμα να μην ελέγχονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο τους πελάτες μας και γενικά τον κόσμο.

Ο επιθεωρητής ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο βλέπει το κενό και ρωτά τον ηλεκτρολόγο αν αφαίρεσε τις εγκαταστάσεις από τα σχέδια ώστε να μην ελεγχθούν και αυτός απαντά «ναι, δικαιούμαι». Δυστυχώς δικαιούται, είπε ο κ. Κυριάκου.

Όταν υπάρχει πισίνα στα σχέδια και δεν ελέγχονται, δεν πρέπει να εκδίδεται άδεια οικοδομής, είπε ο κ. Γεωργίου.

Οι σχετικές αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης κανονισμών με βάση τους οποίους θεσμοθετείται η υποχρεωτική επίβλεψη των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέες οικοδομές ή και οικοδομές οι οποίες ανακαινίζονται.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού έκανε αναφορά σημαντική εξέλιξη η οποία ενισχύει τη διαδικασία ελέγχου και επιτρέπει στην Κύπρο να εναρμονιστεί με πρόνοιες του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όπως είπε, στόχος του ελέγχου που προωθείται είναι να αντιμετωπιστούν θέματα ασφάλειας αλλά και αποτελεσματικής χρήσης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή ανέφερε πως πρόκειται για ιστορική μέρα υπό την έννοια ότι ένα νομοθετικό κενό το οποίο υπήρχε εδώ και 20 χρόνια, διορθώνεται.

Ο κ. Κωνσταντής, ανέφερε και τα εξής:

«Θεσμοθετείται η υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εργασιών, μια πολύ σημαντική εργασία στην οικοδομική βιομηχανία η οποία διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και σε θέματα ασφάλειας και σωστής παρακολούθησης των έργων που ανεγείρονται. Δηλαδή, να υπάρχει υποχρεωτική επίβλεψη και από τον αρχιτέκτονα και από τον πολεμικό μηχανικό και από τον ηλεκτρολόγο και από τον μηχανολόγο».