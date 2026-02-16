Κάποια μέρα θα εισέλθουμε με το όχημα μας στο οδικό δίκτυο της Λευκωσίας και του Στροβόλου και θα εγκλωβιστούμε πλήρως, όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη σε ερώτηση της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου. Η ερώτηση υπεβλήθη στο πλαίσιο του προωθούμενου έργου της οδού Αλεξανδρουπόλεως στον Στρόβολο και στην απάντηση γίνεται αναφορά σε κορεσμό μέχρι και 99%, αν δεν υλοποιηθεί το έργο.

Ο υπουργός παρατηρεί, πως από καθημερινές παρακολουθήσεις των κυκλοφοριακών δεδομένων που συλλέγονται από το δίκτυο μόνιμων μετρητών του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τα έτη 2023-2025, οι αυξήσεις στην ημερήσια κυκλοφορία είναι της τάξης του 7-10% στην περιοχή Στροβόλου όπως και στο υπόλοιπο δίκτυο στη Λευκωσία. Συνεπώς, προστίθεται, τα κυκλοφοριακά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην κυκλοφοριακή μελέτη το 2020 είναι χαμηλότερα από τη σημερινή κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Ο υπουργός αναφέρεται, επίσης, σε κυκλοφοριακή μελέτη του Κλάδου Κυκλοφοριακών Μελετών και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Δημοσίων Έργων τον Ιούλιο του 2020 με προβλέψεις μέχρι το έτος 2034. Οι επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από τον πυρήνα του Στροβόλου έχουν αξιολογηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό, για το σενάριο «με το έργο» και για το σενάριο «χωρίς το έργο».

Όπως σημειώνει, από τα αποτελέσματα των σεναρίων «με το έργο» για τα έτη 2024, 2029 και 2034 παρατηρούνται μειώσεις στους κυκλοφοριακούς φόρτους στην περιοχή οι οποίοι είναι της τάξεως του 30%, ενώ εντός του πυρήνα του Στροβόλου αυτές κυμαίνονται μέχρι και 70%. Σημειώνει, επίσης, πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, κατά το έτος 2020, το οδικό δίκτυο της περιοχής ήταν στα όρια του κορεσμού (πέραν του 86%), κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από επιτόπιες εξετάσεις.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Βαφεάδη, σε περίπτωση που το έργο δεν υλοποιηθεί, οι συνθήκες αυτές θα επιδεινωθούν και ο δείκτης κορεσμού θα αυξηθεί κατά 14%-25% φθάνοντας σε επίπεδα συμφόρησης της τάξεως του 99% (ενώ παρουσιάζονται και δείκτες κορεσμού πέραν του 100%). Επισημαίνεται ότι δείκτες κορεσμού πέραν του 85% χαρακτηρίζουν συνθήκες συμφόρησης που συνδέονται με μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων σε αναμονή με τις συνεπαγόμενες συνέπειες στο περιβάλλον.

Όπως εξηγεί ο υπουργός, στο επικαιροποιημένο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης λήφθηκαν υπόψιν ο αναθεωρημένος σχεδιασμός της λεωφόρου Τσερίου (Δήμος Στροβόλου), το πολεοδομικό έργο των οδών Αργυρουπόλεως/ Ιπποκράτους καθώς και ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας (Α22).

Τονίζεται ότι στο μοντέλο εισήχθησαν οι μετρήσεις που έγιναν τον Φεβρουάριο 2020 στην οδό Αλεξανδρουπόλεως, στην οδό Ελαιώνων, στη λεωφόρο Μακεδονιτίσσης και στην οδό Ευζώνων, ενώ για τις ώρες αιχμής και τις εποχιακές διακυμάνσεις έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα από το αναθεωρημένο κυκλοφοριακό μοντέλο καθώς και από τις μετρήσεις που έγιναν στο πεδίο. Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων Έργων χρησιμοποίησε κυκλοφοριακά δεδομένα από τους μόνιμους μετρητές κυκλοφορίας του στη λεωφόρο Στροβόλου σε δυο σημεία, στην οδό Ελαιώνων, στη λεωφόρο Τσερίου και στη λεωφόρο Αρχαγγέλου.

Όπως υποδεικνύει ο κ. Βαφεάδης, η κατασκευή της λεωφόρου Αλεξανδρουπόλεως θα επιφέρει σημαντική μείωση στις εκπομπές ρύπων σε δρόμους του Στροβόλου, οι οποίες στον πυρήνα του δήμου θα φτάνουν μέχρι και το 60%.

Στην απάντηση του υπουργού αναφέρεται, επίσης, πως «σύμφωνα με το σενάριο “χωρίς το έργο”, η περαιτέρω επιβάρυνση των οικιστικών περιοχών και του πυρήνα του Στροβόλου με την προβλεπόμενη αύξηση κυκλοφορίας οχημάτων και εκπομπών θα είναι πολύ μεγάλη».

Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη καταγραφής της χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή του έργου στα σημεία κατασκευής των δύο νέων γεφυρών στον Πεδιαίο δεν αναμένεται να επηρεαστεί οποιοδήποτε σπάνιο ή απειλούμενο είδος χλωρίδας ή πανίδας, με την πλειονότητα των δέντρων που αναμένεται να αφαιρεθούν να είναι ξενικά είδη (κυρίως ευκάλυπτοι και ακακίες).

Ο υπουργός ενημερώνει την κ. Ατταλίδου, πως κατά την υλοποίηση του έργου θα φυτευτούν εκατοντάδες νέα αυτοφυή δέντρα, τα οποία θα είναι πολλαπλάσια αυτών που θα επηρεαστούν. Θα συμβάλουν δε στην μακροχρόνια ενίσχυση της χλωρίδας και της πανίδας στην περιοχή του έργου.

Εξετάστηκαν όλες οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις

Στο ερώτημα της κ. Ατταλίδου ως προς το κατά πόσον έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κόστους και μικρότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, π.χ. ολοκλήρωση του άξονα κόμβου «Δία» – γέφυρας «Αγρότη» – Αστυνομίας, Στροβόλου – Μακάρειου Νοσοκομείου κ.ο.κ, ο υπουργός αναφέρει πως: Έχουν εξεταστεί όλες οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις, ειδικά για το ενδεχόμενο παράκαμψης της παλιάς δεξαμενής του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (για την οποία προκλήθηκε έντονη συζήτηση) και υιοθετήθηκε η λύση που προτείνεται από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Η επιλογή άλλης λύσης κρίθηκε πιο δύσκολη ως προς την υλοποίησή της, αλλά και πιο δαπανηρή, ενώ εκτιμήθηκε ότι θα επιφέρει και την μεγαλύτερη επιβάρυνση εξ απόψεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο υπουργός ενημερώνει, επίσης, την κ. Ατταλίδου, πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση βελτίωσης της υφιστάμενης σύνδεσης υπό την έννοια ότι η λύση που είχε προταθεί διέρχεται μέσω οικιστικών περιοχών, προκαλώντας περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ από άποψη κυκλοφορίας, ως όδευση στις ώρες αιχμής, είναι ήδη κορεσμένη. Ο κ. Βαφεάδης προσθέτει ακόμα, πως με βάση το προτεινόμενο σενάριο, επίσης, ο αριθμός των διαμπερών κινήσεων θα αυξηθεί σε τεράστιο μη διαχειρίσιμο βαθμό.

Επικαιροποιημένες κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές μελέτες

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν εκπονηθεί επικαιροποιημένες κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές μελέτες σχετικά με την προωθούμενη κατασκευή της οδού Αλεξανδρουπόλεως και αυτές δείχνουν ότι επιβάλλεται η κατασκευή του έργου.

Τα πιο πάνω αναφέρει ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Σχολιάζοντας αναφορά της κ. Ατταλίδου ότι «έχουν παρέλθει πέραν των 25 ετών από τον αρχικό σχεδιασμό του υπό αναφορά έργου, το οποίο στηρίζεται σε πολεοδομικά δεδομένα της δεκαετίας του 1990, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή ή περιβαλλοντική μελέτη», ο υπουργός Μεταφορών αναφέρει πως η αρχική περιβαλλοντική μελέτη εκπονήθηκε το 2011 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε παλαιότερο σχεδιασμό του έργου, με θετική απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής, με ημερ. 18/11/2011.

Στη συνέχεια, μετά τις δημόσιες παρουσιάσεις που έγιναν το 2014 και το 2020 και τον εκ νέου σχεδιασμό του έργου το 2021, έγινε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως νέα μελέτη με εκ νέου θετική επαναξιολόγηση, με ημερ. 13/4/2021. Το έργο τέθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή σε δημόσια διαβούλευση πριν τη λήψη τελικής απόφασης.