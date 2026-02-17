Οι περικοπές νερού θα εξαρτηθούν από τη διαχείριση που θα κάνουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), καθώς η απόφαση αφορά μείωση κατά 10% της ροής στα δίκτυά τους και όχι άμεσες διακοπές, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Αντρέας Γρηγορίου.

Αν γίνει σωστή διαχείριση από τους ΕΟΑ, «ο κόσμος δεν θα στερηθεί το νερό και ίσως να μην χρειαστεί να γίνουν οι περικοπές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θεωρεί πως δεν θα υπάρξουν περικοπές, εφόσον συγκρατηθεί η ζήτηση.

Ο κ. Γρηγορίου είπε ότι έχει ζητηθεί από τους ΕΟΑ να συγκρατήσουν τη ζήτηση, ενώ το Υπουργείο θα προχωρήσει και σε εκστρατεία ενημέρωσης προς το κοινό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη αρχίσει συναντήσεις μεταξύ λειτουργών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και των ΕΟΑ για να καθοριστεί πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση για 10% λιγότερη ροή και πώς θα γίνει η απαιτούμενη διαχείριση, ώστε να μην επηρεαστούν οι καταναλωτές. Όπως σημείωσε, οι ΕΟΑ «ξεκίνησαν ήδη και δουλεύουν» προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ερώτηση για τη μείωση στην παροχή νερού για δύο ημέρες λόγω των μονάδων αφαλάτωσης, ο κ. Γρηγορίου διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα παραγωγής, σημειώνοντας ότι οι μονάδες αφαλάτωσης εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, αλλά κατά διαστήματα γίνονται εργασίες από τον ανάδοχο.

Ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί συντήρηση, με αποτέλεσμα να σταματήσει για τρεις ημέρες μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στη Δεκέλεια.

Πρόσθεσε ότι το αρμόδιο τμήμα ενημέρωσε εγκαίρως τον ΕΟΑ και έγιναν ενέργειες ώστε να αυξηθεί η ροή από τα διυλιστήρια και από τα φράγματα για σκοπούς ύδρευσης. Όπως είπε, η περίοδος επιλέχθηκε επειδή η ζήτηση είναι μειωμένη, κυρίως στις τουριστικές περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «ο κόσμος δεν θα το καταλάβει».

Αναφερόμενος στον προγραμματισμό για το 2026, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι για σκοπούς ύδρευσης θα διατεθούν περίπου 104 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί στην πραγματική κατανάλωση του 2024.

Υπέδειξε επίσης ότι οι ανάγκες είναι υψηλότερες για το 2026, καθώς υπάρχει ετήσια αύξηση της ζήτησης νερού, της τάξης του 4-5%, σημειώνοντας ωστόσο ότι ζητήθηκε από τους ΕΟΑ να προχωρήσουν σε μέτρα για συγκράτηση της ζήτησης, αφού θα λάβουν 10% λιγότερο νερό, ώστε η μείωση να μην επηρεάσει τους καταναλωτές.

ΚΥΠΕ