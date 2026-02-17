Σπάει τη σιωπή του και τοποθετείται για πρώτη φορά μετά την απόφαση να τεθεί σε αργία, ο δήμαρχος του κατεχόμενου Λευκονοίκου, Πιερής Γυψιώτης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «σε όσες και όσους επέλεξαν να υποκινήσουν αυτή την κατάσταση προς το πρόσωπό μου, για προσωπικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις, απαντώ με υπομονή: Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους. Σύντομα θα βγουν όλα στην επιφάνεια». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γυψιώτης κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Αυτούσια η ανάρτησή του

Παρά την προσωρινή περιπέτεια της αργίας μου, η σκέψη και η καρδιά μου παραμένουν στον Δήμο Λευκονοίκου και στους συνδημότες μου. Θέλω να γνωρίζετε ότι περιβάλλω με πλήρη εμπιστοσύνη τον Αντιδήμαρχo Θεοδωρο Χοίρα και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το έργο που ξεκινήσαμε μαζί συνεχίζεται κανονικά.

Δεσμεύτηκα προσωπικά στον Αντιδήμαρχο και στα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκονοίκου, ότι θα παραμείνω στην πρώτη γραμμή ως βοηθός και σύμβουλος σε οτιδήποτε χρειαστεί. Το Λευκόνοικο και η συμμετοχή μου στα διοικητικά των οργανωμένων συνόλων της κωμόπολής μας είναι η ζωή μου, άλλωστε εκεί ανάλωσα τα μισά χρόνια της ζωής μου και εκεί θα συνεχίσω να προσφέρω για πάντα.

Σας καλώ να στηρίξετε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκονοίκου. Η ισχύς βρίσκεται στην ενότητα.

Ας μην ξεχνάμε: Ο εχθρός είναι απέναντι, στα κατεχόμενα, όχι στις ελεύθερες περιοχές.

Σε όσες και όσους επέλεξαν να υποκινήσουν αυτή την κατάσταση προς το πρόσωπό μου, για προσωπικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις, απαντώ με υπομονή: Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους. Σύντομα θα βγουν όλα στην επιφάνεια.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη. Θα επιστρέψω σύντομα στα καθήκοντά μου, εκεί στο πηδάλιο του Δήμου Λευκονοίκου, για να συνεχίσουμε μαζί τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε.