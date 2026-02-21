Συγκλονισμό προκαλούν τα όσα διαδραματίζονται αυτή την ώρα στις δύο μεγάλες φάρμες αιγοπροβάτων στην Ορόκλινη μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού. Σε βίντεο και εικόνες που εξασφάλισε και παρουσιάζει το philenews, διαφαίνεται η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ζώα αλλά και τα ελλιπή υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την παρουσία δημοσιογράφων στην μολυσμένη περιοχή.

Μάλιστα, στο σημείο μετέβησαν και εκπρόσωποι της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών. Επιπρόσθετα, στην περιοχή έφτασε πριν από λίγο (γύρω στις 12.30) η Αστυνομία, η οποία προχωρεί στο στήσιμο οδοφραγμάτων.

Οι δύο κτηνοτρόφοι που τα ζώα τους βρέθηκαν θετικά στη νοσό, καταγγέλλουν πως δεν λήφθηκαν μέτρα μη διασποράς του ιού. Συγκεκριμένα, ο κτηνοτρόφος Κυριάκος Κυριάκου ανέφερε ότι «τα συμπτώματα εμφανίστηκαν τη Δευτέρα. Την Τρίτη ήρθε ο κτηνίατρος ο οποίος έκανε εκτίμηση για σταφυλόκοκκο. Την Πέμπτη τη νύχτα διαπιστώσαμε ότι κάποια φάρμακα που δώσαμε στα ζώα δεν δούλευαν. Τα ζώα ωστόσο δεν είχαν συμπτώματα του αφθώδους πυρετού. Ήρθαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες την Παρασκευή, έπιασαν σάλιο από τα ζώα για να διεξάγουν αναλύσεις και βγήκαν θετικά στον ιό. Aπό τη Δευτέρα πεθαίνουν καθημερινώς γύρω στα 50 ζώα».

Ερωτηθείς αν υποψιάζεται πως η νόσος ήρθε από τα κατεχόμενα, ο κ. Κυριάκου απάντησε πως δεν γνωρίζει, σημειώνοντας πως ενημέρωση έλαβαν επίσημα στις 9.00 το πρωί του Σαββάτου και ανεπίσημα την Παρασκευή.

Σε ερώτηση αν λήφθηκαν έγκαιρα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, ο κτηνοτρόφος Γιώργος Δημητρίου απάντησε πως «και ο πιο αδαής γνωρίζει ότι αυτός ο ιός έχει υψηλή μεταδοτικότητα. Αντί να είναι στον χώρο και να επιβληθούν της κατάστασης και να τεθούν σε εφαρμογή τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν ήρθε κανένας στο σημείο. Αναμένουμε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να λάβουν τα δέοντα μέτρα. Είμαστε μόνοι μας και περιμένουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται».

Από την πλευρά του, ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι η απάντηση των Υπηρεσιών για την όλη κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. «Εμείς κλείσαμε, παττίσαμε. Ακολουθούν οι τυροκόμοι και οι έμπορες των ζωοτροφών. Είναι αλυσίδα. Πρόκειται για μεγάλο κτύπημα», είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς αν είχε επικοινωνία με την Υπουργό Γεωργίας, ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως η απάντησή της είναι «ό,τι πουν οι κτηνίατροι».

Στα συγκλονιστικά βίντεο τα οποία εξασφάλισε επί τόπου το philenews, φαίνεται ειδικά οχήματα να μαζεύουν τα νεκρά ζώα. Την ίδια στιγμή, όμως, όπως φαίνονται, και μας το επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, άλλα ζώα που είναι ετοιμοθάνατα.

Το πλέον επικίνδυνο, όμως, που προκάλεσε οργή στους κτηνοτρόφους, είναι το γεγονός ότι μέχρι την ώρα της επίσκεψης δημοσιογράφων στη συγκεκριμένη μονάδα, δεν είχαν ληφθεί μέτρα αποκλεισμού της περιοχής. Γι’ αυτό και μπόρεσαν οι δημοσιογράφοι να μεταβούν εκεί. Την ίδια ώρα, πολλά άλλα οχήματα πέρασαν από εκεί, με κίνδυνο να μεταφέρουν τον ιό της νόσου και σε άλλες περιοχές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Άκρως σημαντική η μαρτυρία του κτηνοτρόφου ότι τα θετικά δείγματα ζώων του επιβεβαιώθηκαν χθες το βράδυ και εκ νέου σήμερα το πρωί. Ωστόσο, η περιοχή δεν αποκλείστηκε. Επιβεβαιωτικό τούτου, είναι και το γεγονός ότι το philenews προέβη σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα στις 09.55 για τον εντοπισμό των δύο μονάδων στην Ορόκλινη και οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν εκεί μετά από αυτό.

Αυτό καταδεικνύει την αμέλεια στη λήψη έγκαιρα μέτρων αποκλεισμού της περιοχής.

Από πλευρά αρχών, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι οι δύο κτηνοτρόφοι καθυστέρησαν να τους ενημερώσουν ώστε να λάβουν μέτρα. Ισχυρισμός, ωστόσο, που φαίνεται εκ των γεγονότων να μην επιβεβαιώνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην περιοχή έχει γίνει καταγγελία και στην υπουργό Γεωργίας.

Πώς απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απορρίπτουν τις καταγγελίες περί ελλιπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας πως δόθηκαν σαφείς οδηγίες όπως μην εισέρχεται ή εξέρχεται οποιοδήποτε πρόσωπο από τις μονάδες τους. Επιπρόσθετα, σημειώνουν ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, προκειμένου να προχωρήσει στην παραλαβή των ζώων με κατάλληλα κλειστά οχήματα μεταφοράς και με πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα. Με βάση την πληροφόρηση που έχει μέχρι στιγμής ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προσθέτουν, φαίνεται ότι κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν τηρήθηκαν πλήρως οι οδηγίες που είχαν δοθεί.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε σχέση με το περιστατικό αφθώδους πυρετού στην Ορόκλινη, οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν ότι από νωρίς το πρωί σήμερα οι δύο κτηνοτρόφοι των οποίων τα δείγματα επιβεβαιώθηκαν ως θετικά ενημερώθηκαν άμεσα για το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, τους δόθηκαν σαφείς οδηγίες όπως μην εισέρχεται ή εξέρχεται οποιοδήποτε πρόσωπο από τις μονάδες τους και όπως συνεχίσουν κανονικά τη φροντίδα των ζώων τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, αναφορές περί ελλιπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, προκειμένου να προχωρήσει στην παραλαβή των ζώων με κατάλληλα κλειστά οχήματα μεταφοράς και με πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα. Με βάση την πληροφόρηση που έχει μέχρι στιγμής ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, φαίνεται ότι κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν τηρήθηκαν πλήρως οι οδηγίες που είχαν δοθεί. Για τον λόγο αυτόν, οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία οριοθέτησης και ελέγχου της περιοχής σε συνεργασία με την Αστυνομία Ορόκλινης, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Η χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων συνδέεται με την ανάγκη να προηγηθεί η ορθή τεχνική οριοθέτηση της ζώνης ελέγχου, διαδικασία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι η τήρηση βασικών μέτρων βιοασφάλειας, όπως η απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο από κτηνοτροφικές μονάδες, αποτελεί πάγια και στοιχειώδη υποχρέωση όλων των κτηνοτρόφων, την οποία πρέπει να τηρούν. Η είσοδος ή έξοδος από μονάδες χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών απολύμανσης βρίσκεται εκτός των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας. Η απολύμναση εντός και εκτός στην ίδια την μονάδα είναι η πρώτη και σημαντική δικλείδα ασφαλείας που αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων που την γνωρίζουν.

Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Πληροφορίες για το ότι υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες που είχαν κρούσματα και τα απέκρυψαν ή δεν ενημέρωσαν εγκαίρως ώστε να εφαρμοστούν όσα προνοεί η νομοθεσία και το πρωτόκολλο, θα διερευνηθούν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατάστασης και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.