Σε κατάσταση συναγερμού εισέρχεται πλέον ολόκληρη η επαρχία Λάρνακας, καθώς η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού λαμβάνει διαστάσεις. Μετά τον αρχικό εντοπισμό κρούσματος στα Λειβάδια, οι εργαστηριακές εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν τη σκληρή αλήθεια: Η Ορόκλινη είναι το σημείο μηδέν της διασποράς, με δύο μεγάλες φάρμες αιγοπροβάτων να αποτελούν μέχρι τώρα την εστία της μόλυνσης.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η «κερκόπορτα» για την είσοδο του ιού φαίνεται να ήταν μπάλες σανού που μεταφέρθηκαν από τις κατεχόμενες περιοχές. Τα αποτελέσματα των δειγμάτων που λήφθηκαν χθες δείχνουν μια εφιαλτική εικόνα:

Η κλινική εικόνα των ζώων μαρτυρά ότι ο ιός βρίσκεται στις μονάδες της Ορόκλινης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν εντοπιστεί χθες το περιστατικό στα Λειβάδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κτηνοτρόφοι στην Ορόκλινη φέρονται να γνώριζαν για την κατάσταση των ζώων τους, ωστόσο, δεν το ανέφεραν, επιτρέποντας στον ιό να εδραιωθεί και να μεταδοθεί.

Με οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και σε πλήρη συνεργασία με την Αστυνομία, ολόκληρη η Λάρνακα τίθεται πλέον σε καθεστώς αυστηρής καραντίνας.

Καθημερινοί έλεγχοι και πλήρης απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και προϊόντων

Το σχετικό πρωτόκολλο ενεργοποιείται αμέσως για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου των δύο μολυσμένων μονάδων στην Ορόκλινη.

Λόγω της κρισιμότητας, το κράτος προχωρά στην άμεση επιστράτευση ιδιωτών κτηνιάτρων, ενώ ανακλήθηκαν όλες οι άδειες του προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παγκύπρια.

Στόχος πλέον είναι να κλειδωθεί ο ιός γύρω από τις περιοχές της Ορόκλινης και των Λειβαδιών, ενώ αναμένεται για σκοπούς άμεσης ιχνηλάτησης να καταβληθεί προσπάθεια για τη διαδρομή του μολυσμένου σανού.

Παρά τον συναγερμό, οι αρμόδιες υπηρεσίες καθησυχάζουν το κοινό ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Το παστεριωμένο γάλα και τα προϊόντα όπως το χαλλούμι παραμένουν απολύτως ασφαλή, καθώς ο ιός εξουδετερώνεται πλήρως κατά τη θερμική επεξεργασία.

Η Λάρνακα δίνει πλέον μάχη με τον χρόνο, με την Αστυνομία και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να προσπαθούν να περιορίσουν μια κρίση που ξεκίνησε από την ανευθυνότητα ορισμένων και την παράνομη εισαγωγή ζωοτροφών.

Εικόνες και βίντεο από την αποκλεισμένη ζώνη στα Λειβάδια – Έκλεισαν δρόμοι

Μέτρα για αντιμετώπιση περιστατικού αφθώδους πυρετού στα Λειβάδια λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην περιοχή Λειβαδιών, στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να έχουν αποκλειστεί δρόμοι που οδηγούν στην κτηνοτροφική περιοχή.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων που λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στην Κτηνοτροφική Περιοχή Λειβαδιών, στην επαρχία Λάρνακας, για αντιμετώπιση περιστατικού αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα».

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, έχουν αποκοπεί οι δρόμοι που οδηγούν στην κύρια είσοδο κτηνοτροφικής περιοχής από Λειβάδια, στην είσοδο κτηνοτροφικής περιοχής από Κελλιά και η οδός 25ης Μαρτίου στην Ορόκλινη.

Προστίθεται ότι η αστυνομία τοποθέτησε πρόχειρα οδοφράγματα σε σημεία δρόμων της περιοχής που έχει αποκλειστεί.

«Συνεργείο των κτηνιατρικών υπηρεσιών πραγματοποιεί απολύμανση στα ελαστικά των οχημάτων που εξέρχονται από την αποκλεισμένη περιοχή ενώ αυξημένη είναι η παρουσία περιπολικών της αστυνομίας τα μέλη της οποίας πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή», αναφέρεται.



