Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διαχείριση της πρώτης εστίας αφθώδους πυρετού στα Λιβάδια, καθώς οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο ενδεχόμενο η νόσος να πέρασε στις ελεύθερες περιοχές μέσω παράνομων οδών. Ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να περιορίσουν το κρούσμα εντός της ζώνης των 3 χιλιομέτρων. Νέες πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον της Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών προκαλούν έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν με άκρα μυστικότητα συγκεκριμένες καταγγελίες για παράνομη διακίνηση ζωοτροφών (σανού) από τις κατεχόμενες περιοχές. Το γεγονός ότι η μονάδα που επλήγη στα Λιβάδια βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από τη νεκρή ζώνη ενισχύει τις υποψίες ότι η είσοδος του ιού μπορεί να οφείλεται σε παράνομες εμπορικές δραστηριότητες που παρακάμπτουν τους προβλεπόμενους ελέγχους της πράσινης γραμμής.

Παρά το γεγονός ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν θέσει σε καραντίνα 23 υποστατικά εντός της ζώνης προστασίας, το κλίμα επιβαρύνεται από πληροφορίες για πιθανά ύποπτα συμπτώματα σε ζώα που βρίσκονται σε άλλες περιοχές, εκτός της ακτίνας των 3 χιλιομέτρων. Στις 23 μονάδες αρχίζει η επιδημιολογική και κλινική διερεύνηση. Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις των συνεργείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στις εκμεταλλεύσεις θα ελεγχθεί το επίπεδο εφαρμογής των μέτρων βιοσφάλειας. Εντός της ζώνης αυτής, θα διενεργούνται καθημερινές δειγματοληψίες και επιθεωρήσεις για την αποφυγή διασποράς.

Στη βάση του πρωτοκόλλου, οι μονάδες αυτές θα παραμείνουν σε καραντίνα για 21 ημέρες, εκτός και αν παρουσιαστούν νέα κρούσματα της νόσου με αποτέλεσμα η καραντίνα να ανανεωθεί.

Παράλληλα, σήμερα αρχίζει η διαδικασία θανάτωσης των 260 αγελάδων που βρίσκονται στη φάρμα που εντοπίστηκε αφθώδης πυρετός, εν αναμονή ενημέρωσης από τις Βρυξέλλες κατά πόσο θα γίνει ταφή ή καύση των ζώων. Συγκεκριμένα, σε πέντε αγελάδες, από τα δείγματα που λήφθηκαν και έχουν εργαστηριακά διερευνηθεί έχει επιβεβαιωθεί ο εντοπισμός της ύπαρξης του ιού.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έθεσαν σε επιφυλακή το προσωπικό τους και ενημέρωσαν άμεσα τη Γενική Διεύθυνση Υγείας των Ζώων και ακολούθως τον Διεθνή Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).

Ανακλήθηκαν άδειες προσωπικού, ενώ πραγματοποιείται μετακίνηση κτηνιάτρων από άλλες επαρχίες προς τη Λάρνακα, ώστε να ενισχυθεί το έργο της ιχνηλάτησης και των ελέγχων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις στη ζώνη προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και μία ευρύτερη ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το σημείο όπου εντοπίστηκαν τα θετικά κρούσματα.

Σε ευρεία έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οριστικοποιήθηκαν τα επόμενα βήματα για την αναχαίτιση της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Οι Αρχές είναι καθησυχαστικές προς το καταναλωτικό κοινό, τονίζοντας δύο κρίσιμα σημεία:

α) Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

β) Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ασφαλή. Λόγω των αυστηρών ελέγχων και της διαδικασίας παστερίωσης, η κατανάλωση γάλακτος, χαλλουμιού και λοιπών παραγώγων μπορεί να συνεχίζεται κανονικά χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο.