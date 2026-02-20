Σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης βρίσκονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, μετά την επιβεβαίωση εστίας αφθώδους πυρετού σε μονάδα αγελαδοτροφίας στην περιοχή Λειβαδιών Λάρνακας. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα που εντοπίζεται στις ελεύθερες περιοχές, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των αυστηρών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων αναχαίτισης της νόσου.

Αυτή την ώρα, πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος είναι η πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση και ο συντονισμός των επόμενων κινήσεων. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εμφανίζονται καθησυχαστικές προς το κοινό, τονίζοντας ότι ο ιός προσβάλλει αποκλειστικά δίχηλα ζώα (αγελάδες, πρόβατα, χοίρους) και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε τίθεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την κατανάλωση παστεριωμένων προϊόντων.

Σύμφωνα με τους Περί της Υγείας των Ζώων Κανονισμούς του 2004, οι αποφάσεις είναι προειλημμένες και αυστηρές:

Και τα 300 ζώα της επηρεαζόμενης μονάδας στα Λειβάδια θα θανατωθούν αμέσως και θα ταφούν με βάση τις προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες.

Η κτηνοτροφική περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων με εφαρμογή απαγόρευσης μετακινήσεων κτηνοτροφικών ζώων και ζωοκομικών προϊόντων χωρίς την άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ως επιβάλλει η νομοθεσία.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί έστω κι ένα θετικό ζώο σε άλλη μονάδα εντός της ζώνης προστασίας των 3 χλμ, το πρωτόκολλο επιβάλλει τη θανάτωση όλων των ζώων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης. Όλα τα προϊόντα της μονάδας (γάλα, κρέας) δεσμεύονται.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για τον ίδιο ιό που έπληξε πρόσφατα τα κατεχόμενα (ορότυπος SAT1), ο οποίος εντοπίστηκε αρχικά στο κατεχόμενο Λάπαθος. Αν και η ακριβής αιτία μετάδοσης στις ελεύθερες περιοχές παραμένει υπό διερεύνηση, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, περιλαμβανομένης της διασποράς μέσω της γραμμής κατάπαυσης του πυρός ή παράνομων διακινήσεων.

Σημειώνεται ότι από τις προηγούμενες εβδομάδες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν διενεργήσει ελέγχους σε 130 εκμεταλλεύσεις κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής (Αθηαίνου, Λύμπια, Ποταμιά, κ.α.) με αρνητικά αποτελέσματα. Το νέο περιστατικό στα Λειβάδια ανατρέπει τα δεδομένα και επιβάλλει: Εγκατάσταση νέων συστημάτων απολύμανσης στα σημεία διέλευσης. Συνοδεία βυτιοφόρων γάλακτος από λειτουργούς της υπηρεσίας σε ευαίσθητες περιοχές. Αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους τους κτηνοτρόφους.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν το κοινό πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Υπενθυμίζουν ότι η νόσος αυτή δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την ανθρώπινη υγεία και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή αποφυγής κατανάλωσης ζωοκομικών προϊόντων.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους για άμεση αναφορά οποιουδήποτε ύποπτου συμπτώματος, τονίζοντας ότι η πιστή εφαρμογή του νόμου είναι η μόνη οδός για τη διασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.