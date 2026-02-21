Στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων που λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στην Κτηνοτροφική Περιοχή Λειβαδιών, στην επαρχία Λάρνακας, για αντιμετώπιση περιστατικού αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα, υπάρχουν αποκοπές στους πιο κάτω δρόμους:

Κύρια είσοδος κτηνοτροφικής περιοχής από Λειβάδια

Είσοδος κτηνοτροφικής περιοχής από Κελλιά

Οδός 25ης Μαρτίου, στην Ορόκλινη

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.