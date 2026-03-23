Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί σε κλειστό, ιδιωτικό χώρο κολύμβησης στα Λατσιά, με την κλήση να λήφθηκε στις 10:00.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με δύο οχήματα, θέτοντας υπό έλεγχο τη φωτιά στις 10:55. Στο εσωτερικό του χώρου εντοπίστηκαν δύο εστίες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί μέρος του εξοπλισμού και της ξύλινης επίπλωσης. Το κτίριο, που έχει κριθεί κατεδαφιστέο, υπέστη περαιτέρω ζημιές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα.