Στο πλαίσιο παρουσίασης του κυβερνητικού έργου για το τρίτο έτος διακυβέρνησης, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη για απολογισμό του έτους, καθώς και για την παρουσίαση των στόχων και του προγραμματισμού για το 2026 – 2027.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη διεξήχθη με τη συμμετοχή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας κ. Στέλιος Κουντούρης.

Κατά την εισαγωγή του ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε ένα έτος σημαντικών γεωπολιτικών μετασχηματισμών, με κλιμάκωση των υφιστάμενων συγκρούσεων, ενίσχυση στρατηγικών συμμαχιών και αναδιαμόρφωση του διεθνούς συστήματος ασφάλειας, προσθέτοντας ότι η παρατεταμένη τουρκική κατοχή στην Κύπρο και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, έχουν φέρει την Κυπριακή Δημοκρατία αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στις στρατηγικές επιδιώξεις του ΥΠΑΜ για την υλοποίηση του οράματος και των στόχων του, οι οποίες αναλύονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

(α) Ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύος – άμυνα και ασφάλεια.

(β) Καθαρό περιβάλλον.

(γ) Κράτος – καταλύτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγή του ο κ. Υπουργός ανάφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει σαφείς στόχους, πλήρως ευθυγραμμισμένους με τις προτεραιότητες του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, με σκοπό την ουσιαστική ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας και της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Ε αυτό το πλαίσιο προωθήθηκε ο εκσυγχρονισμός και ηεπιχειρησιακή αναβάθμιση της λειτουργίας των δομών του Υπουργείου, αξιοποιώντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το σύνολο των διαθέσιμων πόρων.

Στόχοι που έχουν επιτευχθεί κατά το τρίτο έτος διακυβέρνησης

Όσον αφορά στους σημαντικούς στόχους που έχουν επιτευχθεί κατά το τρίτο έτος διακυβέρνησης ο κ. Πάλμας ανέφερε:

• Την υλοποίηση πτυχών του εξοπλιστικού προγράμματος της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.).

• Την αναβάθμιση αμυντικών εγκαταστάσεων, υποδομών και μέσων της Ε.Φ.

• Την αναβάθμιση συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας.

• Την ενίσχυση των υφιστάμενων και προώθηση νέων διμερών, τριμερών και πολυμερών συνεργασιών.

• Την αναβάθμιση συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ.

• Τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (στρατιωτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα – EUNAVFOR ASPIDES και στην εκπαίδευση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας μέσω της αποστολής EUMAM Ukraine)

• Τη συμμετοχή προσωπικού της Εθνικής Φρουράς σε δράσεις και αποστολές των Ηνωμένων Εθνών (ειρηνευτική αποστολή UNIFIL στον Λίβανο).

• Τη συμμετοχή σε εν εξελίξει προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας – Permanent Structured Cooperation (PESCO) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

Την προώθηση συνεργασίας με τον OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement).

Τη μελέτη, εξέταση και προώθηση προς έγκριση της δημιουργίας της Κρατικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας.

Τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Την συνέχιση των προσπάθειών για ενίσχυση του Εθνικού Οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

• Τη συνέχιση της συνεργασίας με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

• Την οικονομική και διοικητική στήριξη συμμετοχής κυπριακών οντοτήτων σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

• Την αναβάθμιση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ).

• Την υλοποίηση εκπαιδεύσεων από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.

• Την αναβάθμιση των υποδομών κυβερνοασφάλειας.

Την ολοκλήρωση των ελέγχων διατρητότητας (penetration testing) των αδιαβάθμητων δικτύων του Υπουργείου και της εκτίμησης κινδύνου ασφάλειας αδιαβάθμητων πληροφοριών (risk assessment).

Την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ.

• Τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων προσωπικού (Κανονισμοί Επιδομάτων και Ασφαλιστικής Κάλυψης για τα μέλη του Στρατού που ασκούν καθήκοντα αυξημένης επικινδυνότητας – καθορισμός επιδομάτων).

• Τη διοργάνωση από την Ακαδημία Άμυνας και Ασφάλειας σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

• Την υλοποίηση ενεργειών για επικαιροποίηση / αναθεώρηση του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών και την ένταξη νέων υπηρεσιών.

• Την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Ε.Φ.

Τη μετακίνηση της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών, στο Υπουργείο Άμυνας.

Την τροποποίηση τριών ψηφιακών υπηρεσιών («eΚατάταξη», «Δήλωση Στοιχείων Στρατευσίμων» και «Αίτηση Πρόσληψης και Ανανέωση Σύμβασης ΣΥΟΠ») και τον προγραμματισμό ανάπτυξης δύο νέων ψηφιακών υπηρεσιών που θα αφορούν τους υποψηφίους για τις παραγωγικές σχολές και την εφεδρική δύναμη.

Οι στόχοι του 2026-2027

Μετά την αναφορά σε όσα επιτεύχθηκαν κατά τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης ο Υπουργός Άμυνας προέβη σε παρουσίαση των στόχων που έχουν τεθεί για το 2026 – 2027.

Εν προκειμένω αναφέρθηκε:

Στη συνέχιση των ενεργειών για την επέκταση της Ναυτικής Βάσης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» στο Μαρί.

Στη συνέχιση των ενεργειών για την αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» στην Πάφο.

Στις ενέργειες για αναβάθμιση του εξοπλισμού της εφεδρείας.

Στην Εθνική Στρατηγική Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας.

Στις ενέργειες εμβάθυνσης των υφιστάμενων και συνάψεις νέων μηχανισμών συνεργασίας με φίλες χώρες στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας.

Στη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ SAFE.

Στους Πυλώνες που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια Ευρώπη πιο ασφαλή και πιο ικανή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

α. Στήριξη στην Ουκρανία, με αταλάντευτη αλληλεγγύη και σεβασμό στη διεθνή τάξη και τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

β. Ενίσχυση της Αμυντικής Βιομηχανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας.

γ. Επένδυση στη Θαλάσσια Ασφάλεια (maritime security), με έμφαση στην προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και βασικών θαλάσσιων οδών, απέναντι σε υβριδικές, κυβερνοεπιθέσεις και φυσικές απειλές και

δ. Ασφάλεια και υποστήριξη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, καθώς και σε επιχειρήσεων εκκένωσης άμαχου πληθυσμού.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Πάλμας εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον τέως και στον νυν Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, στους Διευθυντές των τριών Διευθύνσεων του Υπουργείου, στον Διευθυντή του Επιτελείου του Υπουργείου, καθώς και στο σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου και της Εθνικής Φρουράς, για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

Τόνισε ότι η συλλογική προσπάθεια και η συνέπεια που επιδείχθηκαν, αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο για την πρόοδο που επιτεύχθηκε και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις που το Υπουργείο Άμυνας κλήθηκε να διαχειριστεί.

Τέλος διαβεβαίωσε ότι με την ίδια υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, το Υπουργείο Άμυνας να πράττει όλα τα απαραίτητα, με στόχο τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της αναβάθμισης των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας.