Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Battlefield Redefined, στο Pavilion Hall στη Λευκωσία, εκεί όπου οι κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στο κοινό.

Μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αντιαρματικοί πύραυλοι, ειδικά οχήματα, σκάφη και πολλές άλλες καινοτομίες. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της το πρωί εκεί όπου συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος για να δει από κοντά τα εκθέματα.

Το συνέδριο φέρνει κοντά ευρωπαϊκούς θεσμούς, εθνικές αρχές, τη βιομηχανία και φορείς καινοτομίας. Στο συνεδριακό κομμάτι, σήμερα θα βρεθεί στο επίκεντρο η αμυντική βιομηχανική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετάβαση από τη στρατηγική στην επιχειρησιακή ικανότητα, καθώς και ο ρόλος των υβριδικών απειλών, του κυβερνοχώρου και του διαστήματος ως πολλαπλασιαστών ισχύος στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Τη δεύτερη ημέρα, το συνέδριο θα εστιάσει στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής μετάβασης και στη μετατροπή της καινοτομίας σε παραγωγή και επιχειρησιακή ανάπτυξη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, η δυνατότητα απορρόφησης κεφαλαίων από τη βιομηχανία και οι μηχανισμοί κλιμάκωσης από το πρωτότυπο στη μαζική παραγωγή, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και της στρατηγικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Χριστοδουλίδης: Στρατηγικός πυλώνας η κυπριακή αμυντική βιομηχανία – Στόχος διψήφια συμβολή στο ΑΕΠ

Στο συνέδριο βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας ως στρατηγικού πυλώνα εθνικής ασφάλειας, ευρωπαϊκής άμυνας και οικονομικής ανάπτυξης.

Στην ομιλία του, τόνισε ότι η Κύπρος δεν επιδιώκει πλέον να παραμείνει απλός καταναλωτής αμυντικών λύσεων, αλλά να εξελιχθεί σε παραγωγό και ουσιαστικό συντελεστή της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής, αξιοποιώντας την καινοτομία, τις τεχνολογίες αιχμής και τη βιομηχανική συνεργασία.

Ο ΠτΔ επισήμανε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η κυπριακή αμυντική βιομηχανία κατέγραψε εντυπωσιακή ανάπτυξη, με 18 κυπριακές εταιρείες να συμμετέχουν σε 44 έργα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης Άμυνας (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF). Τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό περίπου 600 εκατ. ευρώ, ενώ η άμεση χρηματοδότηση προς τις κυπριακές εταιρείες ανήλθε σε περίπου 48 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή αυτή ενίσχυσε ουσιαστικά τις τεχνολογικές δυνατότητες, τη βιομηχανική βάση και την αξιοπιστία της Κύπρου ως συμπαραγωγού στην ευρωπαϊκή αμυντική αλυσίδα εφοδιασμού, μετατρέποντάς την σταδιακά από περιφερειακό εταίρο σε ουσιαστικό συνεισφέροντα στο οικοσύστημα αμυντικών και διττής χρήσης τεχνολογιών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι, μέσα από τη στενή συνεργασία κράτους και βιομηχανίας, η συμβολή της αμυντικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας μπορεί τα επόμενα χρόνια να φτάσει σε διψήφιο ποσοστό, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του κλάδου αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ευρώπη.

Έξι πολιτικές σε εφαρμογή

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε ανακοινώσει έξι συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι σήμερα οι πολιτικές αυτές έχουν περάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε:

Στην εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην προώθηση διεθνών βιομηχανικών συνεργασιών και τη θεσμοθέτηση ουσιαστικής συμμετοχής κυπριακών εταιρειών σε εξοπλιστικά προγράμματα, με στόχο κατώφλι συμμετοχής 15%

Στη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Κυπρίων Κατασκευαστών Αμυντικής Βιομηχανίας

Στην αύξηση της χρηματοδότησης για τη μετάβαση από την έρευνα και ανάπτυξη στην παραγωγή

Στη χρηματοδότηση εθνικών περιπτέρων σε μεγάλες διεθνείς αμυντικές εκθέσεις, όπως η DEFEA 2025 και η EUROSATORY 2026

Στην υπογραφή του έργου SOLIS για δορυφορικές επικοινωνίες, το οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό ορόσημο για την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή και η τουρκική στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας και της αμυντικής ετοιμότητας. Τόνισε, παράλληλα, ότι η άμυνα επεκτείνεται πλέον σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και το διάστημα, όπου η Κύπρος φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο.

Κλείνοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό στόχο, διαμορφώνοντας, όπως είπε, «ένα ισχυρότερο μέλλον για την Κύπρο και για την Ευρώπη».