Ένα εργαλείο της Αστυνομίας Κύπρου που προορίζεται να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών από χθες τουλάχιστον είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.

Πρόκειται για το ψηφιακό έργο Digipol που απλοποιεί τις διαδικασίες για όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν επίσημα πιστοποιητικά από το αστυνομικό Σώμα και όχι μόνο.

Πλέον, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί και να χάσει χρόνο μεταβαίνοντας σε μια υπηρεσία της Αστυνομίας, αφού ψηφιακά θα μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις για να λάβει πιστοποιητικά από την άνεση του γραφείου και της οικίας του.

Πιο συγκεκριμένα, αιτήσεις για πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, έκδοση επίσημου εγγράφου που αφορά τροχαίο ατύχημα, αστυνομικές εκθέσεις της Τροχαίας, ακόμα και αντίγραφα μαρτυρικού υλικού για μια διαδικασία, μπορούν να γίνονται πλέον από τους πολίτες διαδικτυακά.

Φτάνει να έχουν λογαριασμό στο σύστημα ενιαίας ταυτοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Ο λόγος για το γνωστό «CyLogin», το οποίο ήδη οι πολίτες χρησιμοποιούν για να υποβάλουν αιτήσεις ψηφιακά, όπως αυτή που αφορά την ετήσια φοιτητική χορηγία.

Για να διαπιστώσουμε χθες κατά πόσον τέθηκε σε λειτουργία το εν λόγω ψηφιακό έργο, επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα digipol.police.gov.cy κι αφού πρώτα κάναμε εγγραφή στο «CyLogin» εισήλθαμε στο σύστημα. Καταχωρίσαμε αίτημα, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία και λάβαμε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του αιτήματός μας.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου είχε γνωστοποιηθεί ότι μέσω της πύλης GOV.CY η #DigiPol δίνει πρόσβαση σε περισσότερες από 30 υπηρεσίες του αστυνομικού Σώματος.

Το έργο άρχισε να υλοποιείται τον Ιούνιο του 2021, ενώ το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί προέβλεπε ολοκλήρωση μέχρι την άνοιξη του 2026. Το κόστος υλοποίησής του ανήλθε στα €8 εκατ. Χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και ήταν υπό την στενή παρακολούθηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για εκσυγχρονισμό της Δύναμης, μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Τη στρατηγική της Αστυνομίας για εκσυγχρονισμό μέσω εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα είχε αναλύσει με παλιότερες τοποθετήσεις της στον «Φ» η υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών της Αστυνομίας, Αστυνόμος Β΄, Χρύσω Αγγελή. Η τελευταία είχε ιδρύσει γραφείο για αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στην εφημερίδα μας είχε κάνει λόγο για μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για εξασφάλιση χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων όπως και το Digipol, σπεύδοντας να υπογραμμίσει ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν το ανάλογο αντίκρισμα, καθώς, όπως είχε εξηγήσει, υπάρχει «καθαρό όφελος για τον πολίτη».

Από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επωφεληθεί τα μέγιστα και το αστυνομικό Σώμα. Όπως είχε προαναγγελθεί η εφαρμογή του Digipol θα έχει ως αποτέλεσμα «να μεγιστοποιήσει η Αστυνομία τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της με μείωση του διοικητικού κόστους των συναλλαγών με τους πολίτες, αλλά και με βελτιωμένες διαδικασίες που σκοπό έχουν να εξυγιάνουν την γραφειοκρατία».