Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ανακοινώθηκε επίσημα η προκήρυξη του νέου Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «ΑΘΗΝΑ – 2030+», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής και τεχνολογικής καινοτομίας στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού έως €3.500.000, τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Άμυνας και τους συμμετέχοντες φορείς. Η μέγιστη συνολική χρηματοδότηση του ΥΠΑΜ ανά Έργο, θα καθορίζεται στο Έντυπο Πρόσκλησης. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΥΠΑΜ επί του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου δύναται να ανέλθει μέχρι το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). Η μέγιστη διάρκεια των έργων του Προγράμματος δύναται να ανέρχεται στα 3 έτη (36 μήνες) εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά στο Έντυπο Πρόσκλησης.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Άμυνας παρουσίασε το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας της χώρας.

Το Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ – 2030+» αποσκοπεί στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ισχυρού, βιώσιμου και εξωστρεφούς οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Μέσω της προώθησης συνεργασιών μεταξύ κρατικών φορέων, ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών φορέων, επιδιώκεται η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, που θα ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και θα ενισχύουν την αμυντική ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικές πρόνοιες του Προγράμματος και της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, η οποία επικεντρώνεται σε τέσσερις στρατηγικές τεχνολογικές προτεραιότητες:

Τεχνητή Νοημοσύνη για Αμυντικές Εφαρμογές

Μη Επανδρωμένα Συστήματα για Εφοδιασμό και Επιχειρήσεις

Κυβερνο-Ηλεκτρομαγνητικές Δραστηριότητες

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Το Υπουργείο Άμυνας παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επενδύοντας στη δημιουργία λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Το Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ – 2030+» συνιστά μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της κυπριακής αμυντικής και τεχνολογικής βάσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.