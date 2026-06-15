Προσκυνητές οι οποίοι μετέβησαν με λεωφορείο στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία επέστρεψαν άπραγοι και άφησαν τα κεριά έξω από την εκκλησία, επειδή θεώρησαν ότι το μοναστήρι ήταν κλειστό.

Ο κοινοτάρχης Ριζοκαρπάσου, Μιχάλης Μικέλης, ανέφερε στο philenews πως πληροφορίες οι οποίες διέρρευσαν και σύμφωνα με τις οποίες το μοναστήρι είναι κλειστό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Εξήγησε πως, λόγω των εργασιών συντήρησης που διεξάγονται με πρωτοβουλία της Δικοινοτικής Επιτροπής, έγιναν ρυθμίσεις ώστε οι πιστοί να προσεύχονται σε ανακαινισμένο παρεκκλήσι, που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον κυρίως ναό. Το παρεκκλήσι είχε ανεγερθεί το 2017. Ο κυρίως ναός έκλεισε προσωρινά μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Προς ενημέρωση των προσκυνητών, τα κοινοτικά συμβούλια Ριζοκαρπάσου ανακοινώνουν πως οι εργασίες συντήρησης της Ιεράς Μονής Αποστόλου Ανδρέα Ριζοκαρπάσου άρχισαν την περασμένη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, και συνεχίζονται. Στην παρούσα φάση οι εργασίες καλύπτουν τον κυρίως ναό του Αποστόλου Ανδρέα.

Σύμφωνα πάντα με τα κοινοτικά συμβούλια Ριζοκαρπάσου, το μοναστήρι εξακολουθεί να είναι ανοικτό.

Διευκρινίζεται πως οι προσκυνητές άλλων λεωφορείων είχαν ενημερωθεί και προσκύνησαν κανονικά.