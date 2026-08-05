Στις 718 ανέρχονται οι υποθέσεις ναρκωτικών που έχει διερευνήσει η ΥΚΑΝ από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, με 773 εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ αυξημένες ποσότητες καταγράφονται σε ορισμένες κατηγορίες, όπως η κοκαΐνη και το captagon, σε σχέση με το σύνολο του 2025, ενώ νέο φαινόμενο είναι τα στελέχη παπαρούνας, με την ποσότητα που κατασχέθηκε να φθάνει τα 60 κιλά.

Μιλώντας την Τετάρτη, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ Χρίστος Ανδρέου ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά καταγράφονται πριν ολοκληρωθεί το έτος, σημειώνοντας πως απομένουν ακόμη πέντε μήνες δράσης μέχρι το τέλος του 2026.

«Φέτος είχαμε μέχρι σήμερα 718 υποθέσεις στο σύνολο και 773 εμπλεκόμενα πρόσωπα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σε ολόκληρο το 2025 η ΥΚΑΝ είχε καταγράψει 1.114 υποθέσεις και 1.178 συλλήψεις.

Σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν κατασχεθεί περίπου 273 κιλά κάνναβης, περίπου 48 κιλά ρητίνης κάνναβης, 34 φυτά κάνναβης και 83 κιλά κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, η κοκαΐνη είναι μία από τις κατηγορίες όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, καθώς το 2025 είχαν κατασχεθεί συνολικά 51 κιλά, ενώ φέτος μέχρι σήμερα η ποσότητα ανέρχεται στα 83 κιλά.

Για την κάνναβη, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι πέρσι σε ολόκληρο το έτος είχαν κατασχεθεί 810 κιλά, ενώ φέτος μέχρι σήμερα η ποσότητα ανέρχεται περίπου στα 273 κιλά.

Σε ό,τι αφορά τη ρητίνη κάνναβης, σημείωσε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση, καθώς από 2 κιλά που είχαν κατασχεθεί πέρσι, φέτος η ποσότητα ανέρχεται περίπου στα 48 κιλά.

Για τα φυτά κάνναβης, ανέφερε ότι πέρσι είχαν εντοπιστεί 85 φυτά ολόκληρο το έτος, ενώ φέτος μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 34.

Αναφερόμενος σε άλλες κατηγορίες ναρκωτικών, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ είπε ότι για τη μεθαμφεταμίνη (crystal) έχουν κατασχεθεί φέτος μέχρι σήμερα περίπου 2,5 κιλά, έναντι περίπου 6,5 κιλών σε ολόκληρο το 2025.

Για το MDMA (έκσταση), οι κατασχέσεις ανέρχονται φέτος μέχρι σήμερα σε 333 δισκία, έναντι 313 δισκίων πέρσι.

Αύξηση καταγράφεται και στο captagon, καθώς ενώ το 2025 είχαν κατασχεθεί συνολικά 71,5 δισκία, φέτος μέχρι σήμερα οι κατασχέσεις ανέρχονται σε 1194 δισκία.

Ο κ. Ανδρέου ανέφερε επίσης ότι φέτος εντοπίστηκαν φύλλα χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικές ουσίες. «Πέρσι ήταν πάρα πολύ μικρές, σχεδόν μηδαμινές, οι κατασχέσεις», είπε, σημειώνοντας ότι φέτος μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί προς κατάσχεση 1,5 κιλό και 993 φύλλα χαρτιού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ΥΚΑΝ εντόπισε ουσίες ντόπινγκ, με τις ποσότητες να ανέρχονται σε 110 φιαλίδια και 120 δισκία μέχρι σήμερα, ενώ πέρσι είχαν κατασχεθεί 501 δισκία και 73 φιαλίδια.

Σε σχέση με τα στελέχη παπαρούνας, τα οποία αποτελούν οπιοειδή, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι πρόκειται για νέο φαινόμενο που καταγράφηκε φέτος από την ΥΚΑΝ.

«Πέρσι δεν είχαμε τίποτα. Φέτος, με τις επιχειρήσεις που κάναμε, είχαμε 17 συνολικά υποθέσεις. Συλλάβαμε 22 πρόσωπα. Κατασχέσαμε 60 κιλά οπιούχων ναρκωτικών, δηλαδή στελέχη παπαρούνων», ανέφερε.

Όπως είπε, η πρώτη υπόθεση από τις 17 συνολικά, εντοπίστηκε στις 19 Ιουνίου 2026 και μετά από παγκύπριες επιχειρήσεις, μέχρι τις 25 Ιουνίου η ΥΚΑΝ είχε προχωρήσει σε συλλήψεις 21 προσώπων και στην κατάσχεση συνολικής ποσότητας 60 κιλών.

Ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι τα πακέτα στα οποία εντοπίστηκαν τα στελέχη παπαρούνας προέρχονταν από την Αυστρία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, σημειώνοντας ότι μετά τις ενέργειες της ΥΚΑΝ η συγκεκριμένη εταιρεία προχώρησε στη λήψη μέτρων ώστε να μην αποστέλλονται αντίστοιχα πακέτα προς την Κύπρο.

Ερωτηθείς για τις κυριότερες χώρες προέλευσης των ναρκωτικών που εντοπίζονται στην Κύπρο, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι μεταξύ των χωρών που εντοπίζονται είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Αμερική, ο Καναδάς, καθώς και χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Εξάλλου, συμπλήρωσε ότι αυτά φτάνουν είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, είτε μέσω εμπορευματοκιβωτίων, είτε μέσω ταξιδιωτών.

Σε σχέση με τα κατεχόμενα, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο την Υπηρεσία αφορά το captagon.

«Για το μόνο που έχουμε πληροφορίες ότι ενδεχομένως να γίνεται διακίνηση, είναι τα captagon, για τα οποία φέτος κάναμε πολλές επιχειρήσεις και καταφέραμε να εντοπίσουμε μεγάλες ποσότητες», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Υπηρεσία παραμένει σε επιφυλακή και ότι συνεχίζονται επιχειρήσεις και κατά μήκος της πράσινης γραμμής.

Ο κ. Ανδρέου σημείωσε ότι η ΥΚΑΝ συνεχίζει καθημερινά τις επιχειρήσεις της με στόχο τον εντοπισμό των εμπόρων ναρκωτικών, επισημαίνοντας ότι «η Υπηρεσία δεν εφησυχάζεται ποτέ» και ότι τα μέλη της εργάζονται «24 ώρες το εικοσιτετράωρο» για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία επικεντρώνεται στον εντοπισμό των μεγαλεμπόρων και των μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. «Δυστυχώς, είναι αδύνατο να κατασχέσουμε όλες τις ποσότητες που εισάγονται στην Κύπρο. Όμως οι προσπάθειες δεν σταματούν και ο σκοπός μας είναι να εντοπίζουμε τους μεγαλεμπόρους και τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και να τις οδηγούμε ενώπιον της δικαιοσύνης», κατέληξε.

ΚΥΠΕ