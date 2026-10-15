Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο ιδιοκτήτης κάθε διαμερίσματος ή και οικίας σε κοινόκτητες οικοδομές θα πληρώνει ετήσιο τέλος €20, νοουμένου βεβαίως ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή. Το ποσόν τω €20 είχε προκύψει από μελέτη των ΕΟΑ και έγινε αποδεκτό από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το κόστος προορίζεται να καλύψει το κόστος διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών. Η θέση του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία έγινε αποδεκτό το αίτημα των ΕΟΑ, εκφράστηκε από εκπρόσωπό του ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών στην οποία συζητείται το θέμα των κοινόκτητων οικοδομών.

Με βάση μελέτη των ΕΟΑ την οποία είχε αποκαλύψει ο «Φ» και η οποία στηρίχθηκε σε στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου, σχεδόν 50 στις 100 κοινόκτητες οικοδομές δεν είναι εγγεγραμμένες ενώ περίπου 40 στις 100 μονάδες που βρίσκονται σε αυτές, επίσης δεν είναι εγγεγραμμένες, φανερώνοντας το χάος που επικρατεί στο συγκεκριμένο τομέα, τον οποίο αναλαμβάνουν να σουλουπώσουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία προκύπτουν από μελέτη των ΕΟΑ, παγκυπρίως υπάρχουν 14.208 εγγεγραμμένες κοινόκτητες οικοδομές ενώ οι μη εγγεγραμμένες είναι 6.711.

Από τη μελέτη προκύπτει επίσης πως στις 14.208 κοινόκτητες οικοδομές υπάρχουν 159.659 εγγεγραμμένες μονάδες ενώ στις 6.711 μη εγγεγραμμένες οικοδομές βρίσκονται άλλες 59.976 μη εγγεγραμμένες οικιστικές μονάδες. Στη μελέτη των ΕΟΑ γίνεται επίκληση εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου, στην οποία υπάρχει παραδοχή ότι 40% των μη εγγεγραμμένων κοινόκτητων οικοδομών πληρούν τα κριτήρια εγγραφής διαχειριστικών επιτροπών, οπόταν εμμέσως αναγνωρίζεται πως περίπου 60% των κοινόκτητων οικοδομών δεν πληρούν τα κριτήρια εγγραφής διαχειριστικών επιτροπών.

Με βάση τη μελέτη, στη Λευκωσία υπάρχουν 4.927 εγγεγραμμένες κοινόκτητες οικοδομές, στην Αμμόχωστο 898, στη Λάρνακα 2.299, στη Λεμεσό 3.232 και στην Πάφο 2.852.

Όσον αφορά 159.659 εγγεγραμμένες μονάδες (στις 14.208 κοινόκτητες οικοδομές), στη Λευκωσία υπάρχουν 53.553, στην Αμμόχωστο 9.895, στη Λάρνακα 26.213, στη Λεμεσό 38.329 και στην Πάφο 31.669.

Από τις 6.711 μη εγγεγραμμένες κοινόκτητες οικοδομές, οι 2.297 βρίσκονται στη Λευκωσία, οι 934 στην Αμμόχωστο, οι 758 στη Λάρνακα, οι 1.661 στη Λεμεσό και οι 1.061 στην Πάφο.

Από τις 59.976 μη εγγεγραμμένες κοινόκτητες μονάδες, οι 19.688 βρίσκονται στη Λευκωσία, οι 9.371 στην Αμμόχωστο, οι 6.685 στη Λάρνακα, οι 14.167 στη Λεμεσό και οι 9.885 στην Πάφο.