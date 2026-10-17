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Ασυμφωνία μεταξύ Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Νομικής Υπηρεσίας επιτρέπει σε γιατρούς που είναι υποκείμενα δίκης για αμέλεια να συνεχίζουν να ασκούν ιατρική, κατάσταση που μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ασθενείς.

Η περίπτωση γυναικολόγου που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Δευτέρα και ο οποίος αποτελεί υποκείμενο αριθμού καταγγελιών για ιατρική αμέλεια («Πολίτης»), επανέφερε για τα καλά στο προσκήνιο το ζήτημα. Για τον εν λόγω ιατρό, υπήρχε καταγγελία ότι καθησύχαζε ασθενή του ενώ αυτή πέθαινε με καρκίνο τρίτου σταδίου (21/2/2025).

Ο «Φ» θέλοντας να διαπιστώσει κατά πόσον τεκμηριώνονται ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, πήγε πίσω στο χρόνο τέσσερα έτη καταλήγοντας σε επιστολογραφία του Ιουνίου του 2022.

Η αλληλογραφία που εξασφαλίσαμε, τεκμηριώνει ότι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) εισηγείτο τροποποίηση του Περί Ιατρών Νόμου με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η αναστολή της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος με δικαστικό διάταγμα. Η πρόνοια έδιδε τη δυνατότητα στον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΙΣ να αιτείται στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου κατηγορείται γιατρός, να εκδίδει σχετικό διάταγμα σε βάρος του τελευταίου.

Ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία έθεσε τέρμα στο θέμα εν τη γενέσει του. Προβάλλοντας ως βασική θέση ότι η υφιστάμενη προβλεπόμενη διαδικασία δίδει ήδη δυνατότητες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για μέτρα, απέρριψε την εισήγηση. Κι αυτό παρ΄ όλο που επανειλημμένα ο ΠΙΣ έχει εκφράσει τη θέση πως με την διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο δεν μπορεί να ενεργήσει αποτελεσματικά προς τη διαφύλαξη του ιατρικού επαγγέλματος και κατ΄ επέκταση στο συμφέρον του ασθενούς.

Τι εισηγείτο

Σύμφωνα με έγγραφα που τέθηκαν ενώπιόν μας, οι συζητήσεις για την τροποποίηση του Περί Ιατρών Νόμου (τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025) είχαν αρχίσει από το 2021. Ο ΠΙΣ είχε διαβιβάσει τις θέσεις του στο Υπουργείο Υγείας, οι οποίες προωθήθηκαν στη Νομική Υπηρεσία. Ανάμεσα στις πρόνοιες και η αναστολή της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σε βάρος Ιατρού που κατηγορείται ενώπιον Δικαστηρίου της Δημοκρατίας. Αρμόδιος λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας, απαντώντας στο Υπουργείο Υγείας στις 3/6/2022, απέρριψε το αίτημα του ΠΙΣ.

Παραθέτουμε ενδεικτικό απόσπασμα από το προσχέδιο της πρότασης ΠΙΣ που εξασφάλισε ο «Φ»:

«6Β. (1) Κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου (σ.σ. του Πειθαρχικού Συμβουλίου) ή σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, ενώπιον Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (στη συνέχεια και για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου θα καλείται «το Δικαστήριο»), το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσωρινή αναστολή της εγγραφής ιατρού και/ή Εταιρείας Ιατρών από το Μητρώο Ιατρών και/ή το Μητρώο Εταιρειών Ιατρών, αντίστοιχα («στη συνέχεια και για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου θα καλείται «η Αναστολή Εγγραφής»).

(…) (3) Κατά την ακρόαση της αίτησης αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί πως είναι προς όφελος του συμφέροντος της δημόσιας υγείας και/ή του συμφέροντος της υγείας μεμονωμένων ατόμων και/ή προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και/ή προς όφελος του καθ’ ου η αίτηση ιατρού και/ή χωρίς επηρεασμό και ανεξαρτήτως των πιο πάνω κρίνει πως συντρέχουν τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούν δίκαιο και ορθό την έκδοση διατάγματος Αναστολής Εγγραφής, δύναται να προχωρήσει με:

(α) την έκδοση διατάγματος Αναστολής Εγγραφής για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη ή για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο, αν το Δικαστήριο κρίνει πως συντρέχουν τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούν απαραίτητη την έκδοση διατάγματος Αναστολής Εγγραφής για περίοδο που υπερβαίνει τα δύο έτη, και/ή(…)».

Η απόρριψη από τη Νομική Υπηρεσία ήρθε στις 3 Ιουνίου του 2022. Στην απάντησή της σημείωνε ως κύριο λόγο το εξής: «(…)κατά την άποψή μας, δεν εξυπηρετείται οποιοσδήποτε σκοπός δεδομένου ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει αναστολή άσκησης επαγγέλματος για όποια χρονική περίοδο κρίνει πρέπον, μετά από την εκδίκαση πειθαρχικής υπόθεσης. Επομένως η επιχειρούμενη προσωρινή αναστολή της εγγραφής ιατρού (άδειας ιατρού) με διάταγμα δικαστηρίου, έρχεται σε αντίθεση με την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, η οποία παρέχει τα εχέγγυα για δίκαιη δίκη και εφαρμόζει και/ή τηρεί το τεκμήριο της αθωότητας του Καθ’ ου η δίωξη, μέχρι την επιβολή της πειθαρχικής ποινής».

«Δεν έχουν αρμοδιότητα»

Σε πολλές περιπτώσεις ΠΙΣ, τόνισε ότι δεν έχει επαρκή εργαλεία σε πανομοιότυπές υποθέσεις. Χαρακτηριστικό είναι απόσπασμα ανακοίνωσης ημερομηνίας 2/2/2024: «(…)Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών δεν έχουν αρμοδιότητα να αναστέλλουν την εγγραφή ιατρού στο μητρώο ιατρών προληπτικά και πριν να καταδικαστεί ιατρός για πειθαρχικό αδίκημα. Ο ΠΙΣ έχει εισηγηθεί από καιρό προς τις αρμόδιες αρχές την θέσπιση σχετικού νομικού πλαισίου που να επιτρέπει την αναστολή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού όταν εκκρεμεί εναντίον του ανάκριση για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή ποινική υπόθεση που αφορά σε σοβαρό ποινικό αδίκημα».