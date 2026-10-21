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Κρίσιμο θα είναι το επόμενο διάστημα για το μέλλον της πολυκατοικίας ΔΗ.ΠΑ, που κρίθηκε ως άκρως επικίνδυνη για κατάρρευση, με αποτέλεσμα ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) να εκδώσει διάταγμα εκκένωσης.

Η απόφαση είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις ανάμεσα σε ενοίκους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αφού είχε δοθεί περιθώριο τριών ημέρων για την εκκένωση του συγκροτήματος, στο οποίο, σύμφωνα με τους διαχειριστές, διαμένουν 400 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από τον ΕΟΑΛ, την Τρίτη οι κάτοικοι έστειλαν επίσημη ενημέρωση στον Οργανισμό πως έχουν ορίσει ιδιώτη μελετητή και πως έχουν ήδη αρχίσει εργασίες επιδιόρθωσης σε κάποια επικίνδυνα σημεία. Αυτό έδωσε παράταση στην απομάκρυνση των ενοίκων, η οποία θα αποφευχθεί μόνο εάν ο ιδιώτης μελετητής πιστοποιήσει πως η στατικότητα του κτηρίου είναι καλή.

«Υπάρχει συνάντηση του μελετητή με τον Τομέα Επιβολής του Οργανισμού, ώστε να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που θα είναι δεσμευτικά», ανέφερε στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υποδεικνύοντας πως υπάρχουν δύο σημαντικά βήματα για την εν λόγω πολυκατοικία, που είναι από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες της Λάρνακας. «Το σημαντικότερο είναι η στατική επάρκεια του κτηρίου και να γίνουν εργασίες όπως απομάκρυνση σοβάδων κ.λπ.», πρόσθεσε.

Σε πιο προχωρημένο στάδιο είναι η διαδικασία για το μεγάλο συγκρότημα Φιλάντα, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας όχι μόνο επειδή κρίθηκε επικίνδυνο, αλλά και λόγω των καταγγελιών για παρανομίες, όπως κατάληψη διαμερισμάτων και κλοπές ρεύματος. «Γι’ αυτό το συγκρότημα έχει διενεργηθεί μελέτη στατικότητας και περιμένουμε να μας υποβληθεί για αξιολόγηση», είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, προσθέτοντας πως οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν καταδεικνύουν πως «είναι σε καλή κατάσταση το μπετόν» στα κτήρια. Εάν αυτό πιστοποιηθεί και από τον ιδιώτη μελετητή που όρισαν οι ιδιοκτήτες της Φιλάντα, τότε δεν θα εκτελεστεί το διάταγμα εκκένωσης από τον ΕΟΑΛ, αλλά θα τεθούν χρονοδιαγράμματα ώστε να γίνουν εργασίες άρσης της επικινδυνότητας των 5 κτηρίων, στα οποία διαμένουν εκατοντάδες άτομα.

Μέχρι στιγμής με ενέργειες του ΕΟΑΛ έχουν εκκενωθεί δύο κατοικημένα κτήρια στη Λάρνακα, το ένα εκ των οποίων έχει κατεδαφιστεί. Έχουν εκδοθεί, εξάλλου, γύρω στα δέκα διατάγματα εκκένωσης κατοικημένων κτηρίων.