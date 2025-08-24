Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται από τους επιτελείς της δύναμης η αστυνόμευση στην Πάφο την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Η παρατηρούμενη σημαντική εκτόξευση της τουριστικής κίνησης ωθεί την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου να εφαρμόζει ήδη σχεδιασμό αστυνόμευσης των τουριστικών περιοχών ώστε το καλοκαίρι να κυλήσει χωρίς δυσάρεστες και δυσφημιστικές καταστάσεις για την πόλη και επαρχία.

Σε αυτά τα πλαίσια, είναι ήδη εμφανής η παρουσία της Αστυνομίας στην πόλη και τις περιαστικές περιοχές της Πάφου με στόχο την εμπέδωση της ευνομίας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η πρακτική αυτή θα συνεχισθεί αδιάλειπτα τόνισαν στον «Φ» αξιωματούχοι, δεδομένου ότι είμαστε πλέον στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και η Πάφος βουλιάζει από τους επισκέπτες σε μόνιμη βάση.

Περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφο είναι σε καθημερινή βάση στους δρόμους, προβαίνοντας σε καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, φροντίζοντας για την πρόληψη σοβαρών παρανομιών και εγκληματικών ενεργειών, αλλά και ερχόμενοι σε επαφές με τους νέους κυρίως ανθρώπους για να τους κρατήσουν μακριά από αντικοινωνικές δραστηριότητες και επικίνδυνες πρακτικές στους δρόμους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, ανέφεραν αξιωματούχοι της, εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση των πολιτών στις μέχρι σήμερα καμπάνιες της και συνεχίζει τις προσπάθειες για την πρόληψη και την ενημέρωση του κοινού, την καλοκαιρινή αυτή περίοδο που η επισκεψιμότητα στην Πάφο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.