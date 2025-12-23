Ένα ξεχωριστό και εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δρώμενο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δρόμους της Πάφου. Εντυπωσιακά και καλοδιατηρημένα αυτοκίνητα-αντίκες παρήλασαν σε κεντρικές οδούς της Πάφου, στολισμένα χριστουγεννιάτικα, στο πνεύμα των ημερών.

Επρόκειτο για μια δράση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Πάφου, με στόχο να εμπλουτισθεί περαιτέρω η εικόνα της γιορτής και της χαράς στην πόλη και να δημιουργηθεί ένα κλίμα προσμονής για την μεγάλη γιορτή μεταξύ των κατοίκων και των ξένων επισκεπτών που επέλεξαν την Πάφο για να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Τα εντυπωσιακά κλασικά οχήματα έκλεψαν τις εντυπώσεις και έγιναν παντού όπου μετέβαιναν αντικείμενο της προσοχής και του θαυμασμού των πολιτών. Οδηγοί τους ήταν, βεβαίως, Άγιοι Βασίληδες, ενώ συνεπιβάτες σε πολλά εξ αυτών ήταν και οι γυναίκες των Αη Βασίληδων, ντυμένες και αυτές με την στολή των ημερών.