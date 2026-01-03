Το αίτημα για παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στις κοινότητες ή περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια, επανέρχεται στην επικαιρότητα με ενέργειες που ετοιμάζουν αυτή την περίοδο οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές στην ευρύτερη περίμετρο του αεροδρομίου Πάφου. Αποκαλυπτικές πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ήδη ο Δήμος Ιεροκηπίας, στα όρια του οποίου είναι το αεροδρόμιο μετά την αλλαγή του χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζήτησε και έλαβε από οίκο εμπειρογνωμόνων σχετική μελέτη για τα αντισταθμιστικά οφέλη που πρέπει να λαμβάνει λόγω της λειτουργίας της μονάδας.

Βάσει των όσων περιέχει η μελέτη των εμπειρογνωμόνων, το αίτημα της δημοτικής αρχής εδράζεται τόσο στην σημαντική επιβάρυνση από την εκτόξευση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Πάφου τα τελευταία χρόνια, όσο και από τις εν εξελίξει επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου που θεωρείται δεδομένο ότι θα επηρεάσουν περαιτέρω την ευρύτερη περιοχή.

Η μελέτη θέτει συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την οχληρία που προκαλείται, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε διαμερίσματα του Δήμου Ιεροκηπίας, όπως την Τίμη και την Αχέλεια, σε επηρεασμό της ποιότητας του αέρα από τα καύσιμα εκατοντάδων αεροσκαφών και άλλα.

Η πρόσφατη επισημοποίηση του ρεκόρ στην κίνηση αεροσκαφών και επιβατών στο αεροδρόμιο Πάφου, λειτουργεί ενισχυτικά του αιτήματος, εκτιμούν οι τοπικοί φορείς, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι λόγω και της άρνησης κρατικών τμημάτων να διευκολύνουν την λειτουργία της μονάδας επικαλούμενα περιβαλλοντικά ζητήματα, η επιβάρυνση στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου είναι ακόμη σοβαρότερη.

Η αίτηση για αντισταθμιστικά οφέλη από την λειτουργία του αεροδρομίου, τέθηκε για πρώτη φορά πριν λίγους μήνες στον Δήμο Ιεροκηπίας, μέρος του οποίου αποτελεί πλέον η κοινότητα της Τίμης, από την δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ και έγινε ομόφωνα δεκτή από το σώμα. Έχοντας πλέον τα επίσημα και πλήρη στοιχεία της καλοκαιρινής περιόδου, που δείχνουν αριθμούς-ρεκόρ για την Πάφο όλων των χρόνων λειτουργίας του αεροδρομίου, οι τοπικοί φορείς επικαιροποιούν τις μέρες αυτές το αίτημα τους έχοντας πλέον στα χέρια τους και την μελέτη του ξένου οίκου εμπειρογνωμώνων.

Η λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά ταυτόχρονα επιφέρει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, επισημαίνει ο Δήμος Ιεροκηπίας, θέτοντας στο τραπέζι ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων αυτών, την επιβολή ειδικού τέλους ανά επιβάτη, την χρηματοδότηση έργων υποδομής, δενδροφυτεύσεων και ζωνών πρασίνου, την βελτίωση του οδικού δικτύου για καλύτερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο, την χρηματοδότηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων και άλλα.