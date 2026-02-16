Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ Πάφου, υπό τον Επαρχιακό Γραμματέα Αντρέα Φακοντή και με τη συμμετοχή των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος Μαριέλλας Θεοφάνους, Νίκου Σαββιδη, Γιώργου Σκούρου και Βαλεντίνου Φακόντη, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, με λειτουργούς του Τμήματος Οδικών Μεταφορών καθώς και με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής του ΑΚΕΛ με την κοινωνία και τους θεσμούς.

Στη συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου, επισημάνθηκε ότι, παρά τη βελτίωση των δικαστηριακών υποδομών και την αύξηση του αριθμού των δικαστών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της συσσώρευσης υποθέσεων. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μείωση στην καταχώρηση αγωγών, γεγονός που επηρεάζει τη βιωσιμότητα του δικηγορικού επαγγέλματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών για υποθέσεις που αφορούν ενέργειες από δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι διαδικασίες αδειοδότησης, το Τμήμα Φορολογίας και άλλες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και για την υπολειτουργία του ΕΟΑ. Οι καθυστερήσεις αυτές, που συνδέονται κυρίως με την υποστελέχωση, επηρεάζουν αρνητικά τους πολίτες, τους επαγγελματίες και την εικόνα του κράτους. Τα προβλήματα αυτά επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές θέσεις του ΑΚΕΛ για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κράτους και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των θεσμών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών και η ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Αναφορικά με τις επαφές στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Πάφου, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν, την έλλειψη προσωπικού κυρίως εξεταστών για άδειες οδήγησης, καθώς και τα μέτρα που προωθούνται για αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, όπως η εξαγγελία δύο νέων θέσεων εξεταστών και η εισαγωγή νέων διαδικασιών για επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι η επαρκής στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και η ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και κοινωνικά προσανατολισμένου κράτους.

Σε συνάντηση με Επιθεωρητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις κτιριακές τους υποδομές, την κοινωνική ένταξη μαθητών και το ζήτημα ναρκωτικών στα σχολεία. Η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης προώθησης των σχεδιασμών για νέες σχολικές υποδομές, όπως νέο Γυμνάσιο στο κέντρο της Πάφου και νέο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Έμπας.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι η Πολιτεία έχει ευθύνη να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και να αποτρέψει την επιδείνωση των προβλημάτων στην εκπαίδευση, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ταλαιπωρία μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Το ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες και να ασκεί πίεση προς την Πολιτεία για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων. Η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης και η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης αποτελούν βασικούς πυλώνες για ένα σύγχρονο και κοινωνικά δίκαιο κράτος, που να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.