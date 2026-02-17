Η Κύπρος και το Cap St Georges Hotel & Resort επιλέχθηκαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ως ο ιδανικός προορισμός που πληροί τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές για τη διεξαγωγή μιας διοργάνωσης παγκόσμιας ιστορικής σημασίας. Η επιλογή αυτή συνιστά ύψιστη διεθνή αναγνώριση και σαφή επιβεβαίωση του κύρους, της αξιοπιστίας και της οργανωτικής υπεροχής που απαιτεί ένα κορυφαίο γεγονός του παγκόσμιου σκακιού.

Δύο χρόνια μετά το Τορόντο του Καναδά, όπου αναδείχθηκαν οι επίσημοι διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου, και κατόπιν τη Σιγκαπούρη, όπου γράφτηκε ιστορία με την ανάδειξη των νέων Παγκόσμιων Πρωταθλητών, η σκυτάλη του παγκόσμιου σκακιού περνά πλέον στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του σπουδαίου αυτού παγκόσμιου γεγονότος, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Πάφο η επίσημη τελετή κλήρωσης της διεθνούς σκακιστικής διοργάνωσης της FIDE, κατά την οποία καθορίζονται οι συνθέσεις των αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού.

Η σημερινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 5:00μμ, στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην παραλία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας.

Η τελετή της κλήρωσης υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία του γεγονότος για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη διεθνή προβολή της Κύπρου.

Μετά το πέρας της τελετής θα ακολουθήσει σύντομη δεξίωση.