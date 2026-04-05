Ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, υλοποιεί μια σημαντική δράση στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 2026 (20 – 26 Απριλίου), με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 25 Απριλίου, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00, στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου, στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «OPEN DAY», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, επιδείξεις εξοπλισμού, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της πρόληψης και στην καλλιέργεια κουλτούρας πυρασφάλειας στην τοπική κοινωνία, μέσα από άμεση επαφή των πολιτών με τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Θα γίνει παρουσίαση πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού, εκπαιδευτικές δράσεις πυρασφάλειας, βόλτες με παιδικά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ θα υπάρχουν και ψυχαγωγικά στοιχεία.