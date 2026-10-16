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Στα χέρια της Βουλής και των εμπλεκόμενων φορέων βρίσκεται πλέον το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών νοσηλευτηρίων.

Το νέο κείμενο, επιχειρεί να απαντήσει σε βασικές διαφωνίες μεταξύ εμπλεκομένων, και κυρίως μεταξύ νοσηλευτηρίων, πανεπιστημίων και γιατρών, όπως για παράδειγμα στο ποιος διοικεί τις πανεπιστημιακές κλινικές, ποιος έχει την ευθύνη για τους ασθενείς, πώς θα συνεργάζονται οι ιατρικές σχολές με τα νοσοκομεία και με ποιες προϋποθέσεις θα συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας.

Οι επτά παρεμβάσεις είχαν παρουσιαστεί από τον υπουργό Υγείας την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης είχε διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες συζητήσεις και περαιτέρω διαπραγμάτευση.



· Μία από τις σημαντικότερες πρόνοιες περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι η συνολική διοικητική, επιχειρησιακή και κλινική διακυβέρνηση παραμένει στο νοσηλευτήριο.



· Περαιτέρω, η ιατρική σχολή διατηρεί την ακαδημαϊκή ευθύνη για την εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ οι πανεπιστημιακοί γιατροί που παρέχουν κλινικό έργο οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες του νοσηλευτηρίου.

Υποχρεωτικές συμφωνίες με συγκεκριμένους όρους



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο άρθρο 6, το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και νοσηλευτηρίων.

Οι συμφωνίες δεν θα περιορίζονται σε γενικό καθορισμό όρων συνεργασίας, αλλά πρέπει να ρυθμίζουν συγκεκριμένα ζητήματα, όπως τη στελέχωση, τα ωράρια και τις εφημερίες των πανεπιστημιακών γιατρών, τη χρήση κλινών και εξοπλισμού, την κατανομή του κόστους, την ασφαλιστική κάλυψη και την επίλυση διαφορών.

Σημαντική και η πρόνοια που αφορά τις συνεργασίες μεταξύ νοσηλευτηρίων και Ιατρικών Σχολών.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, σε κάθε νοσηλευτήριο μπορεί να καθορίζεται μία Ιατρική Σχολή ως «Κύρια Ιατρική Σχολή», χωρίς αυτό να συνεπάγεται αποκλειστική συνεργασία με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Αντίθετα, προβλέπεται ρητά ότι ένα νοσηλευτήριο μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερα από ένα πανεπιστήμια, ενώ μία Ιατρική Σχολή μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερα από ένα νοσηλευτήρια.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το νοσηλευτήριο όπου μία Ιατρική Σχολή έχει την κύρια εκπαιδευτική της έδρα δεν διαθέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες ή τις απαραίτητες κλινικές υποδομές για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των φοιτητών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ιατρική Σχολή θα μπορεί να συνεργάζεται και με άλλα νοσηλευτήρια, ώστε οι φοιτητές να πραγματοποιούν την απαιτούμενη κλινική άσκηση στις ειδικότητες που δεν καλύπτονται από το νοσηλευτήριο της κύριας συνεργασίας.

Στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται ότι οι συμφωνίες συνεργασίας που έχουν ήδη συναφθεί μπορούν να συνεχίσουν να ισχύουν, αλλά τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να τις προσαρμόσουν στο νέο πλαίσιο εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.



Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο διατηρεί τη δυνατότητα συμμετοχής, τόσο των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ, όσο και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στην κλινική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών κλινικών.



Η εκπαιδευτική ικανότητα κάθε νοσηλευτηρίου θα καθορίζεται με βάση τις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητές του, ενώ περαιτέρω κριτήρια προβλέπεται να καθοριστούν στο πλαίσιο Κανονισμών.



Ρητές πρόνοιες περιλαμβάνονται και για την προστασία των ασθενών. Όπως προβλέπεται, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για τη συμμετοχή φοιτητή στην παροχή ή παρακολούθηση της φροντίδας του και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη συναίνεσή του, χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην πρόσβαση, την ποιότητα ή τη συνέχεια της περίθαλψής του.

Ο λόγος στη Βουλή



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επιτροπής Υγείας, οι εμπλεκόμενοι φορείς αναμένεται να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις μέσα σε περίπου επτά έως δέκα ημέρες, ώστε στις 29 Οκτωβρίου το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε ανάλυση των τροποποιήσεων με στόχο να αρχίσει η κατ΄αρθρο συζήτηση στις αρχές Νοεμβρίου.