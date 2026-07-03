Μήνες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν προετοιμάζει μαζική κηδεία για τον Χαμενεΐ.

Το Ιράν αναφέρει ότι αναμένεται να παρευρεθούν εκατομμύρια άνθρωποι στην κηδεία, η οποία θα αποτελέσει ένα μεγαλειώδες θρησκευτικό και πολιτικό θέαμα, μήνες μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ως και 20 εκατομμύρια άτομα αναμένονται σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν στο λαϊκό προσκύνημα για την κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ , τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό τους σε βομβαρδισμό κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Οι τελετές θα διαρκέσούν πέντε ημέρες, με τη νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε τρεις πόλεις του Ιράν και δύο του Ιράκ.

Πέντε φέρετρα σκεπασμένα με τη σημαία του Ιράν αυτό του Αλί Χαμενεϊ, της κόρης, του γαμπρού, της νύφης και της ενός έτους εγγονής του, Ζαχρά, παρουσιάζει η Τεχεράνη καλώντας σε λαϊκό προσκύνημα για την «κηδεία του αιώνα».

Ήδη, στην τελετήστο Μεγάλο Τέμενος δίνουν το παρόνκορυφαίοι ιρανοί στρατηγοί και πρόσωπα κλειδιά του καθεστώτος. Μεταξύ αυτών ο ιδιαίτερα συγκινημένοςπρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Μήνυμα ανθεκτικότητας του Ιράν έδωσε ήδη ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αχμάντ Βαχίντι, που αποτίοντας φόρο τιμής δίπλα στο φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, έκανε και την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να ξεσηκωθούμε και να φωνάξουμε στον κόσμο για το αίμα του έθνους μας, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι το έντιμο και ευγενές έθνος του Ιράν δεν παραμένει σιωπηλό μπροστά στην καταπίεση και δεν θα αφήσει ατιμώρητο το αίμα του Ιμάμη Χαμενεϊ», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων.

Κόκκινη σημαία – σύμβολο εκδίκησης

Το φέρετρο του Χαμενεΐ τυλιγμένο με κόκκινη σημαία, με τη φράση «Για Χουσεΐν» παραπέμπει στο μαρτύριο του εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ τον 7ο αιώνα. Η ίδια κόκκινη σημαία είχε προηγουμένως κυματίσει πάνω από το χρυσό τρούλο του ιερού του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα του Ιράκ και στη σιιτική παράδοση,η κόκκινη σημαία συμβολίζει τόσο το χυμένο αίμα κάποιου που σκοτώθηκε άδικα, όσο και ένα κάλεσμα για εκδίκηση.

Το καθεστώς έχει απευθύνει κάλεσμα στον λαό για μαζικό παρόν ώστε το μήνυμα αντίστασης και ενότητας να είναι ηχηρό, καθώς μάλιστα η Αμερική θα γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της.

Πολλές ωστόσο, είναι οι αναφορές στην 6η Ιουνίου του 1989, όταν εκατομμύρια Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους για να θάψουν τον Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και το τυλιγμένο στα λευκά σώμα του 86χρονου θρησκευτικού ηγέτη έπεσε από το φέρετρο μέσα στο πλήθος. Το χάος που επικράτησε σκότωσε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε περίπου 11.000 άλλους ενώ στα Ρεκόρ Γκίνες το γεγονός πέρασε ως η κηδεία με την μεγαλύτερη προσέλευση με περίπου 10,2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι πέντε ημέρες εθνικού πένθους ξεκίνησαν με σύνθημα «θάνατος στην Αμερική». Σε πέντε ημέρες η νεκρική πομπή θα ταξιδέψει σε τρεις πόλεις του Ιράν και δύο του Ιράκ. Την ερχόμενη Πέμπτη, ο Χαμενεΐ θα ταφεί στην πόλη γέννησής του, τη Μασάντ, στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, το μαυσωλείο του όγδοου ιμάμη του σιιτικού Ισλάμ και τον σημαντικότερο τόπο προσκυνήματος του Ιράν.



Στις πρωτοφανείς προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους περιλαμβάνεται διανομή πενήντα εκατομμυρίων κομματιών ψωμιού, και εκτοξευτήρες νερού που θα κρατούν δροσερό τον κόσμο κάτω από τον καυτό ήλιο.

Το μεγάλο ερώτημα

Ένα ερώτημα όμως θα πλανάται μέχρι και την τελευταία στιγμή είναι αν ο νέος ανώτατος ηγέτης, γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά δημόσια, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ερωτήματα παραμένουν επίσης σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί της νεκρώσιμης προσευχής, καθώς στην σιιτική παράδοση ο ρόλος έχει θρησκευτική και πολιτική σημασία και θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία για την πληγείσα θεοκρατία του Ιράν και την ικανότητά της να συγκεντρώσει μαζική υποστήριξη, έξι μήνες μετά την καταστολή των διαδηλώσεων κατά της διακυβέρνησης του Χαμενεΐ.

Από τους πρώτους που απέτισαν φόρο τιμής ο πεθερός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Τέσσερις ως οκτώ αρχηγοί κρατών, μεταξύ αυτών του Πακιστάν, της Γεωργίας, της Αρμενίας και του Τατζικιστάν, αναμένονται στο Ιράν ενώ συνολικά 30 χώρες στέλνουν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ θα παραστεί στην κηδεία του Χαμενεΐ, καθώς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Κίνα, Ινδία και Αφγανιστάν δήλωσαν επίσης ότι θα παραστούν αντιπροσωπείες.

ertnews.gr