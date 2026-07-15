Την αποχώρησή του από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ο Μιχαΐλο Φέντοροφ, στο πλαίσιο του νέου κυβερνητικού ανασχηματισμού που προωθεί ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy).

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό ως υπουργός Άμυνας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, παραθέτοντας ορισμένα επιτεύγματα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποκάλυψαν πως ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

protothema.gr