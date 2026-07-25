Νέα ανησυχία για τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλεί επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά εγκατάστασης της Saudi Aramco στην πόλη Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 03:00 UTC, όταν η ενεργειακή εγκατάσταση φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο συνδυασμένης πυραυλικής και εναέριας επίθεσης.

BREAKING: Yemen's Houthis have reportedly struck Saudi Aramco's Jazan oil facilities with multiple ballistic missiles, with videos appearing to show a massive fire and mushroom-shaped plume rising over the area.



Regional reports indicate at least five ballistic missiles were… pic.twitter.com/TczpnG20kY July 25, 2026

Οι μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί δείχνουν πυρκαγιά και πυκνό καπνό στις εγκαταστάσεις μετά τις φερόμενες προσκρούσεις. Ωστόσο, η ακριβής έκταση των ζημιών, η ταυτότητα των δραστών και τυχόν ανθρώπινες απώλειες εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες επιβεβαιώσεις.

BREAKING!



The Aramco complex-Saudi Arabia's state oil giant-in Jazan is reportedly on fire following a suspected 5-missile strike by Houthis.



Kompleks Aramco raksasa minyak negara Arab Saudi di Jazan dilaporkan terbakar usai diterjang 5 rudal yang diduga diluncurkan kelompok… pic.twitter.com/Jb5x55VqAy July 25, 2026

Η EOS Marine αξιολογεί την αξιοπιστία της πληροφόρησης ως μέτρια (Moderate Source Confidence), επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Yemen bombed ARAMCO



Few hours ago, Yemen’s AnsarAllah struck the ARAMCO refinery in Jazan, Saudi Arabia in retaliation for their attacks against Al Hodeidah port.



Sirens were also additionally activated at Yanbu where the east-west pipeline goes through but there’s no visuals… pic.twitter.com/TNjtNN1XGd July 25, 2026

Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις αυξημένες απειλές που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Στην οδηγία της προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα, η EOS Marine συνιστά στα πλοία να διατηρούν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση επί 24ώρου βάσεως, να εφαρμόζουν πλήρως τις διαδικασίες ασφαλείας των Best Management Practices (BMP) και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές ναυτιλιακές και στρατιωτικές αρχές.

Παράλληλα, καλούνται να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες προειδοποιήσεις για αεροπορικές απειλές και, σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους ή περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions), να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει το κλίμα αβεβαιότητας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου, με τους διαχειριστές πλοίων να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αξιολογώντας συνεχώς τους κινδύνους για τα πληρώματα και τις εμπορικές τους δραστηριότητες στην περιοχή.

protothema.gr