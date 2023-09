Οι πλημμύρες κατέστρεψαν ολοσχερώς τουλάχιστον 891 κτίρια στην πόλη Ντέρνα της Λιβύης, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, επικαλούμενο στοιχεία από ομάδα την οποία διόρισε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Επιπλέον 211 κτίρια υπέστησαν μερική καταστροφή ενώ 398 άλλα έχουν βυθιστεί στη λάσπη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Libya's devastating floods have killed 11,300 people in the eastern city of Derna, according to UN estimates. Another 10,100 people are still missing. pic.twitter.com/oRQr17U1AQ

Rescuers from the Russian Ministry of Emergency Situations have begun search and rescue operations in the city of Derna in Libya,



The Russian Ministry of Emergency Situations also delivered 30 tons of humanitarian aid to Libya ,



