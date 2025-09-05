Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πολυώροφο κτήριο στη Γάζα, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς, την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται, όπως δηλώνει, να καταλάβει την πόλη.

«Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση.

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X September 5, 2025

Πριν την επιχείρηση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν ότι «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών».

Το 12όροφο κτήριο, γνωστό ως «Πύργος Μουστάχα», ήταν ένα από τα ψηλότερα της πόλης. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ αρκετοί τραυματίες άμαχοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα για περίθαλψη.

protothema.gr