Σε κλάματα ξέσπασε η 26χρονη σήμερα δασκάλα δημοτικού Μάντισον Μπέργκμαν στις ΗΠΑ όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου να καταδικαστεί σε 6 χρόνια κάθειρξης για τα χιλιάδες ερωτικά SMS που έστειλε και τα φιλιά που αντάλλαξε με 11χρονο μαθητή της.

Η Μπέργκμαν ήταν δασκάλα πέμπτης τάξης στο δημοτικό σχολείο River Crest στο Χάντσον του Ουισκόνσιν όταν ο πατέρας ενός μαθητή ανακάλυψε 35.000 SMS που είχε ανταλλάξει με τον γιο του σε διάστημα μόλις τριών μηνών στα οποία η εκπαιδευτικός εκφραζόταν με ενθουσιασμό για το πόσο της άρεσε να αγγίζονται και να «φιλιούνται».

Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στην τάξη της βρήκαν, μάλιστα, ένα φάκελο με το όνομα του θύματος, ο οποίος περιείχε χειρόγραφα ερωτικά σημειώματα στα οποία αναφερόταν πόσο πολύ φιλιόντουσαν.

Η Μπέργκμαν, η οποία συνελήφθη λίγους μήνες πριν το γάμο της, ομολόγησε την ενοχή της πέρυσι για μία κατηγορία αποπλάνησης ανηλίκου και δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης από μέλος του προσωπικού του σχολείου.

Στη δίκη η εισαγγελία ζήτησε κάθειρξη 12 ετών για την δασκάλα με την ίδια να επιδιώκει ποινή μόλις ενός έτους.

«Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για κάθε όριο που ξεπέρασα. Ελπίζω ότι η οικογένειά σας έχει καταφέρει να αρχίσει να θεραπεύεται και να βρει ξανά κάποια ηρεμία στη ζωή της. Ξέρω ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς για την οικογένειά σας» είπε η 26χρονη κλαίγοντας στο δικαστήριο.

protothema.gr