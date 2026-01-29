Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή και διαμηνύουν ότι εξετάζουν πλήγματα κατά του Ιράν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά εκ νέου σε αντικρουόμενες δηλώσεις για τις προθέσεις του.

Χθες ανέφερε ότι ακόμα μία αρμάδα κινείται προς το Ιράν, αλλά ζήτησε από την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο είναι συνηθισμένη πρακτική από τότε που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κινηθεί αρκετές φορές με τη «μέθοδο»… χτυπάμε και βλέπουμε.

Οι κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή από την άλλη είναι ίσως ασφαλέστερο κριτήριο για να εκτιμήσει κανείς πώς σκοπεύουν να κινηθούν οι ΗΠΑ στον νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το Ιράν, το οποίο απειλεί με «άνευ προηγουμένου αντίποινα».

Αντιαεροπορική θωράκιση της αμερικανικής βάσης του Κατάρ

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη 50.000 στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή. Περίπου 10.000 από αυτούς βρίσκονται στη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ, την οποία η Τεχεράνη έπληξε με πυραύλους, τον Ιούνιο, ως απάντηση για το πλήγμα στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν επίσης βάσεις στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρει το BBC, δεκάδες επιπλέον αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη φτάνουν στην περιοχή.

Δορυφορικές φωτογραφίες της αεροπορικής βάσης al-Udeid, που τραβήχτηκαν την Κυριακή, δείχνουν μια σειρά από νέες κατασκευές, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι πρόκειται για νέες αντιαεροπορικές άμυνες.

Το BBC Verify μπόρεσε ακόμα να καταγράψει την άφιξη μαχητικών αεροσκαφών F-15 και ανεφοδιασμού δεξαμενόπλοιων.

Drones και κατασκοπευτικά αεροσκάφη P-8 Poseidon έχουν θεαθεί να επιχειρούν κοντά στον ιρανικό εναέριο χώρο στον ιστότοπο παρακολούθησης FlightRadar24.

Υπήρξε επίσης άφιξη μεταγωγικών αεροσκαφών, μερικά από τα οποία εκτιμάται ότι μεταφέρουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν μέτρα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τους συμμάχους τους στον Κόλπο από πιθανά αντίποινα, εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση στο Ιράν.

Η Βρετανία, επίσης, έχει στείλει μια μοίρα αεροσκαφών Typhoon στην περιοχή «για να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια».

«Οι επιθέσεις θα έρθουν νωρίτερα»

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διεξάγει μια σημαντική άσκηση στην περιοχή, την Επιχείρηση Agile Spartan, «για να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε όλη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ».

Ο Stefan Watkins, ο οποίος καταγράφει τις κινήσεις πλοίων, ανέφερε πρόσφατα την άφιξη ορισμένων αμερικανικών αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και κατασκοπείας που ήταν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επίθεσης στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις «θα έρθουν νωρίτερα παρά αργότερα».

Εξίσου σημαντική είναι η άφιξη μιας ομάδας κρούσης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Αεροπλανοφόρο

Το USS Abraham Lincoln βρισκόταν στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού όταν έλαβε εντολή να γυρίσει πίσω και να κατευθυνθεί προς τον Κόλπο.

Ενώ το αεροπλανοφόρο δεν έχει μεταδώσει δημόσια την τοποθεσία του για περισσότερο από μία εβδομάδα, τη Δευτέρα, το σύστημα παρακολούθησης ενός αεροσκάφους Osprey εθεάθη στο FlightRadar24 να προσγειώνεται στο Ομάν μετά την αναχώρησή του από μια υπεράκτια τοποθεσία στον Κόλπο. Αυτό υποδηλώνει ότι το Lincoln θα μπορούσε να επιχειρεί κάπου κοντά στο Ομάν.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, με μια αεροπορική πτέρυγα περίπου 70 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων stealth αεροσκαφών F-35, ικανά να αποφεύγουν τα εχθρικά ραντάρ.

Η ομάδα κρούσης διαθέτει επίσης τρία αντιτορπιλικά φορτωμένα με πυραύλους κρουζ Tomahawk και συνήθως συνοδεύεται από ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το οποίο βάλλει με το ίδιο όπλο.

Αυτά είναι επιπλέον των δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Ο Matthew Savill, διευθυντής στρατιωτικών επιστημών στο αμυντικό think tank Rusi, σημειώνει ότι με την τρέχουσα στρατιωτική τους θέση στην περιοχή, οι ΗΠΑ «πιθανώς θα μπορούσαν να πάνε σχεδόν οπουδήποτε στο Ιράν και να χτυπήσουν σχεδόν οτιδήποτε, εκτός από τις πιο βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις» – κάτι που πιθανότατα θα απαιτούσε βομβαρδιστικά B-2.

Πιθανοί στόχοι

Ο Savill, ο οποίος συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το Ιράν, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν μια σειρά από επιλογές όσον αφορά τους πιθανούς στρατιωτικούς στόχους.

Η πρώτη θα μπορούσε να είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, «όπως η απειλή βαλλιστικών πυραύλων ή οι παράκτιες συστοιχίες πυραύλων του». Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει το καθεστώς να αντιδράσει, υποστηρίζει ο ίδιος.

Το Ιράν εξακολουθεί να έχει σημαντικά αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας. Αυτό κάνει ορισμένους από τους συμμάχους της Αμερικής στον Κόλπο νευρικούς. Κάποιοι έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα υποστηρίξουν περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να στοχεύσουν το καθεστώς, αν και ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο και ριψοκίνδυνο εγχείρημα. Μία επιλογή μπορεί να είναι τα κέντρα στρατιωτικής ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

