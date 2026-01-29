Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, δήλωσε έτοιμος για μια «συντριπτική απάντηση» στις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά την απόκτηση 1.000 drones, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε», ο στρατός έχει ως «προτεραιότητα να ενισχύσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του για μια άμεση και συντριπτική απάντηση σε κάθε εισβολή και επίθεση», δήλωσε ο στρατηγός, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Υπό τις διαταγές του, οι ομάδες πυροβολικού μάχης απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones» που κατασκευάστηκαν από «τον στρατό σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Στην Άγκυρα την Παρασκευή ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να μεταβεί στην Άγκυρα για συνομιλίες με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενης αμερικανικής επίθεσης, την ώρα που Τούρκοι διπλωμάτες επιχειρούν να πείσουν την Τεχεράνη ότι απαιτούνται παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα προκειμένου να αποφευχθεί μια σύγκρουση με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρότεινε τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν. Πρόκειται για μια μορφή διπλωματίας υψηλού ρίσκου που θα μπορούσε να προσελκύσει τον Αμερικανό ηγέτη, αλλά θεωρείται μη αποδεκτή για την επιφυλακτική ιρανική διπλωματία. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και μία δεκαετία δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Η επίσκεψη του Αραγτσί, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον εντατικών διεθνών διπλωματικών διεργασιών και κλιμακούμενων απειλών και από τις δύο πλευρές. Την ίδια εβδομάδα, ανώτατα στελέχη των υπηρεσιών Άμυνας και Πληροφοριών του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον για επαφές με αντικείμενο το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι ο χρόνος εξαντλείται, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα είναι σφοδρή.

