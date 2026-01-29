Ένα ακόμη πολεμικό πλοίο απέστειλαν στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, γεγονός που εντείνει την στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή, γεννώντας φόβους για επικείμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το αντιτορπιλικό Ντέμπερτ Ντ. Μπλακ (USS Delbert D. Black) έχει εισέλθει στην περιοχή τις τελευταίες 48 ώρες.

Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των αντιτορπιλικών στη Μέση Ανατολή σε έξι.

Στην περιοχή πλέει επίσης ένα αεροπλανοφόρο και ακόμη τρία παράκτια πολεμικά πλοία.

Η ένταση για το Ιράν φαίνεται να μπαίνει σε κρίσιμη καμπή, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ανώτατους αξιωματούχους άμυνας και πληροφοριών από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το Axios.com, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ έχει διατάξει ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να είναι έτοιμος για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση. Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τις τελευταίες ημέρες, εν αναμονή ενδεχόμενης αμερικανικής επίθεσης.

Το παρασκήνιο των επαφών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, Ισραηλινοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους εντός του Ιράν. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, στρατηγός Σλόμι Μπάιντερ, είχε συναντήσεις στο Πεντάγωνο, τη CIA και τον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας ειδικές πληροφορίες που είχε ζητήσει η αμερικανική πλευρά.

Την ίδια στιγμή, ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, αναμένεται να έχει διαδοχικές συναντήσεις στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

naftemporiki.gr