Αντιφατικές πληροφορίες κυκλοφορούν σε ρωσικά και ουκρανικά στρατιωτικά κανάλια σχετικά με φερόμενη καταστροφή μαχητικού αεροσκάφους F-16, της Ουκρανικής Αεροπορίας από ρωσικό drone τύπου FPV.

Ρωσικές στρατιωτικές κοινότητες και φιλορωσικά κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι μαχητικό F-16 καταστράφηκε έπειτα από πλήγμα FPV drone, δημοσιοποιώντας μάλιστα σχετικό βιντεοληπτικό υλικό ως τεκμήριο του περιστατικού.

Russian BM-35 kamikaze drone with Starlink hits Ukrainain F-16 decoy at Kanatove airfield, Kirovohrad region. pic.twitter.com/LpQyXUlvPZ January 29, 2026

Από την πλευρά τους, ουκρανικές στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι σημειώθηκε επίθεση, ωστόσο απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί καταστροφής επιχειρησιακού αεροσκάφους. Όπως αναφέρουν, ο στόχος που επλήγη δεν ήταν πραγματικό F-16, αλλά ομοίωμα αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για παραπλάνηση και εκπαίδευση.

Russia claims to have struck a Ukrainian F-16, the only problem is, it was a mock up, that even Russian channels are admitting. In other news Ukraine is deploying very realistic mock ups of its aircraft (Apart from the fact they are never exposed or in the open in this way) pic.twitter.com/jLJezwniRu — raging545 (@raging545) January 29, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών, ενώ καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δώσει επίσημη ανακοίνωση με τεχνικές λεπτομέρειες για το περιστατικό.