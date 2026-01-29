Αντιφατικές πληροφορίες κυκλοφορούν σε ρωσικά και ουκρανικά στρατιωτικά κανάλια σχετικά με φερόμενη καταστροφή μαχητικού αεροσκάφους F-16, της Ουκρανικής Αεροπορίας από ρωσικό drone τύπου FPV.
Ρωσικές στρατιωτικές κοινότητες και φιλορωσικά κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι μαχητικό F-16 καταστράφηκε έπειτα από πλήγμα FPV drone, δημοσιοποιώντας μάλιστα σχετικό βιντεοληπτικό υλικό ως τεκμήριο του περιστατικού.
Από την πλευρά τους, ουκρανικές στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι σημειώθηκε επίθεση, ωστόσο απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί καταστροφής επιχειρησιακού αεροσκάφους. Όπως αναφέρουν, ο στόχος που επλήγη δεν ήταν πραγματικό F-16, αλλά ομοίωμα αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για παραπλάνηση και εκπαίδευση.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών, ενώ καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δώσει επίσημη ανακοίνωση με τεχνικές λεπτομέρειες για το περιστατικό.