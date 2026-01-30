Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 30/1 ότι ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα προέλασαν από την περιοχή Σαλχά προς το χωριό Ιαρούν στο νότιο Λίβανο.

Το πρακτορείο δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που προέλασαν προς το Ιαρούν στο νότιο Λίβανο παγίδευσαν ένα σπίτι με εκρηκτικά στην περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, της εισβολής προηγήθηκαν διαλείποντες βομβαρδισμοί πυροβολικού στην περιοχή μεταξύ της πόλης Μπενέτ Τζουμπαίλ και του Ιαρούν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ ότι σκότωσε έναν πράκτορα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός εξήγησε ότι «εξουδετέρωσε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ που κατείχε τη θέση του διοικητή πληρώματος πυροβολικού στο νότιο Λίβανο».

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα το βράδυ ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε περίπου 12 αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε δύο αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών της Χεζμπολάχ, ένα εκ των οποίων κατείχε θέση διοίκησης στο σώμα πυροβολικού, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Λίβανος δεσμεύτηκε να θέσει όλα τα όπλα στη χώρα υπό κρατικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συμφωνία του 2024 που τερμάτισε έναν καταστροφικό πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ επιμένει ότι η συμφωνία ισχύει μόνο για την περιοχή στο νότιο Λίβανο που συνορεύει με το Ισραήλ και αρνείται να παραδώσει το οπλοστάσιό της αλλού.

