Την απόφασή του να τερματίσει τις δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λωρίδα της Γάζας ως τις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε την Κυριακή (01/02) το Ισραήλ, λόγω της άρνησης της οργάνωσης να παράσχει τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της.

Το υπεύθυνο για την καταχώριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, Υπουργείο Διασποράς, ανακοίνωσε ότι θα «τερματίσει τις δραστηριότητες» των MSF στον παλαιστινιακό θύλακα επειδή δεν παρείχαν αυτόν τον κατάλογο, μια υποχρέωση «που ισχύει για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή».

Τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα απαγόρευε σε 37 ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, να δραστηριοποιούνται στη Γάζα από την 1η Μαρτίου, επειδή δεν είχαν δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για το παλαιστινιακό προσωπικό τους.

Είχε μάλιστα αναφέρει, πως δύο εργαζόμενοι των MSF είχαν σχέσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τον σύμμαχό του, τον Ισλαμικό Τζιχάντ, κάτι το οποίο αρνείται κατηγορηματικά η μη κυβερνητική οργάνωση.

Την Κυριακή, το Υπουργείο δήλωσε πως οι MSF είχαν δεσμευθεί στις αρχές Ιανουαρίου να μοιραστούν τον κατάλογο, όμως «παρά τη δημόσια δέσμευσή της, η οργάνωση απέφυγε» να τον διαβιβάσει. «Στη συνέχεια οι MSF ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν την πρόθεση να δεσμευθούν στη διαδικασία καταχώρισης, σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις τους», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως η ΜΚΟ θα πρέπει να παύσει τις επιχειρήσεις της και να εγκαταλείψει τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, οι MSF ανέφεραν ότι είχαν αποδεχθεί τον Ιανουάριο, ως «έκτακτο» μέτρο, να μοιραστούν έναν «μερικό κατάλογο» των ονομάτων των Παλαιστινίων και των ξένων που είναι μέλη του προσωπικού τους, «υπό την προϋπόθεση σαφών δεσμεύσεων σχετικά με την ασφάλειά τους».

«Παρά τις επανειλημμένες αυτές προσπάθειες, κατέστη φανερό τις τελευταίες ημέρες πως κανένας διάλογος με τις ισραηλινές αρχές δεν ήταν δυνατός προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις», πρόσθεσε η ΜΚΟ που αποφάσισε ως εκ τούτου να μην μοιραστεί «τον κατάλογο του παλαιστινιακού και διεθνούς προσωπικού της με τις ισραηλινές αρχές».

ertnews.gr