Σύλληψη με βαριές κατηγορίες επαναφέρει τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας στο επίκεντρο, καθώς ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της Μέτε-Μάριτ και ήδη υπόδικος για βιασμό, τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση την Κυριακή ως ύποπτος για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο Χόιμπι πρόκειται να δικαστεί την Τρίτη με κατηγορίες για 38 αδικήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τέσσερις βιασμοί, ενδοοικογενειακή βία εις βάρος πρώην συντρόφου και παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους. Ο ίδιος αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της σεξουαλικής κακοποίησης.

Στη Νορβηγία, το έγκλημα του βιασμού περιλαμβάνει επίσης ατελείς σεξουαλικές πράξεις που διαπράττονται σε βάρος θύματος που δεν είναι σε θέση να αντισταθεί.

Επίσης κατηγορείται για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Τον Ιούλιο του 2020, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι φέρεται να παρέλαβε και να μετέφερε τουλάχιστον 3,5 κιλά μαριχουάνας από το Λόρενσκογκ στο Τόνσμπεργκ, και την παρέδωσε σε ένα άτομο.

Η νέα σύλληψη του Χόιμπι έρχεται την ώρα που αποκαλύφθηκαν οι επικοινωνίες της μητέρας του, νυν συζύγου του διαδόχου του θρόνου, Μέτε-Μάριτ, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών, Τζέφρι Επστάιν.

Στη φυλακή

Η αστυνομία ζήτησε τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης για τον Χόιμπι, με το σκεπτικό ότι θα τον αποτρέψει από το να υποτροπιάσει.

Ο νομικός εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Όσλο, Αντρέας Κρουζέφσκι δήλωσε: «Η αστυνομική περιφέρεια του Όσλο μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Κυριακής. Κατηγορείται για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών μέτρων».

Αν και είναι γιος της πριγκίπισσας Μέττε-Μαρίτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν έχει βασιλικό τίτλο: ο πατέρας του είναι ο επιχειρηματίας Μόρτεν Μποργκ, με τον οποίο η πριγκίπισσα είχε σχέση πριν γνωρίσει τον Χάακον, πρίγκιπα της Νορβηγίας και διάδοχο του νορβηγικού θρόνου.

Όταν το βασιλικό ζευγάρι παντρεύτηκε το 2001, ο Μάριους ήταν 4 ετών. Από τότε, μεγάλωσε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν έχει δικαίωμα στον θρόνο.

