Έντονες πολιτικές και θεσμικές αναταράξεις προκαλεί στη Βρετανία η δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και το εκτεταμένο δίκτυο επαφών του με ισχυρά πρόσωπα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Το υλικό, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, περιλαμβάνει περισσότερα από τρία εκατομμύρια e-mails, φωτογραφίες και οικονομικά δεδομένα. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις σχέσεις του καταδικασμένου χρηματιστή με μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και υψηλόβαθμους πολιτικούς.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται μεταξύ άλλων η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκισσα του Γιορκ, οι κόρες της πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, καθώς και ο πρώην υπουργός και λόρδος Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος οδηγήθηκε σε παραίτηση από το Εργατικό Κόμμα μετά την αποκάλυψη της αλληλογραφίας του με τον Έπσταϊν.

Επίσκεψη της Σάρα Φέργκιουσον στον Έπσταϊν λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του

Σύμφωνα με e-mails που περιλαμβάνονται στη νέα δέσμη εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να επισκέφθηκε τον Τζέφρι Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2009, μόλις πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του από φυλακή της Φλόριντα. Ο Έπσταϊν είχε εκτίσει ποινή 12 μηνών για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία και τελούσε υπό καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού.

Στην επίσκεψη, σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, συμμετείχαν και οι δύο κόρες της, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, τότε ηλικίας 20 και 19 ετών αντίστοιχα. Σε e-mail που απέστειλε ο ίδιος ο Έπσταϊν προς την πρώτη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ -η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων- αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Η Φεργκ και τα δύο κορίτσια ήρθαν χθες».

Σε προηγούμενο μήνυμα, η Φέργκιουσον φέρεται να ρωτά τον Έπσταϊν ποια διεύθυνση θα επισκεφθούν και αν θα γευματίσουν μαζί, επιβεβαιώνοντας τη συνάντηση. Τα e-mails δείχνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς, όπου φέρεται να τους προσφέρθηκε γεύμα που είχε ετοιμάσει Γάλλος σεφ.

Ο προσωπικός τόνος στα e-mails της Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν



Η αλληλογραφία αποκαλύπτει μια σχέση οικειότητας μεταξύ της Φέργκιουσον και του Έπσταϊν, η οποία εκτεινόταν σε βάθος άνω της δεκαετίας. Σε e-mail του 2010 η ίδια φέρεται να του γράφει «απλώς παντρέψου με», ενώ αλλού τον χαρακτηρίζει «θρύλο» και «τον αδελφό που πάντα ήθελα».

Σε μεταγενέστερη επιστολή του προς Βρετανό δικηγόρο ο Έπσταϊν διαμαρτυρόταν ότι η Φέργκιουσον δεν τον υπερασπίστηκε δημόσια μετά την καταδίκη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ήταν «η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή του, φέρνοντας μαζί τις δύο κόρες της».

Άλλα e-mails αναφέρονται σε προσωπικές πτυχές της ζωής των πριγκιπισσών, ακόμη και σε σχέσεις τους, ενώ γίνεται λόγος για συναντήσεις με άλλους νέους από το περιβάλλον του Έπσταϊν.

«Σοκ, ντροπή και οργή»



Πηγές από το στενό περιβάλλον των πριγκιπισσών Βεατρίκης και Ευγενίας αναφέρουν ότι οι δύο αδελφές είναι βαθιά συγκλονισμένες από τις αποκαλύψεις. Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, αισθάνονται «αγανακτισμένες», «αποτροπιασμένες» και «εξαιρετικά αμήχανες» από το περιεχόμενο των e-mails της μητέρας τους.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι δύο πριγκίπισσες δεν είχαν πλήρη εικόνα της έκτασης των σχέσεων των γονιών τους με τον Έπσταϊν, ιδιαίτερα μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική βασιλική οικογένεια προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα της μετά το σκάνδαλο που αφορούσε τον πατέρα τους, πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος είχε επίσης συνδεθεί στενά με τον Έπσταϊν.

Πολιτική κατάρρευση του Μάντελσον μετά τις νέες αποκαλύψεις



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και τα e-mails που αφορούν στον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον. Σε ανταλλαγή μηνυμάτων του 2009, ο Έπσταϊν φέρεται να αστειεύεται προτείνοντας στον Μάντελσον να «παντρευτεί την πριγκίπισσα Βεατρίκη», με τον ίδιο να απαντά σε ανάλογο τόνο. Ο Έπσταϊν σχολίαζε στη συνέχεια ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «αιμομιξία».

Οι αποκαλύψεις συνοδεύτηκαν από φωτογραφίες του Μάντελσον σε διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Παρίσι -το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τα βρετανικά ΜΜΕ ως «οίκος της αμαρτίας»– καθώς και από εικόνες που τους δείχνουν να χαλαρώνουν μαζί σε γιοτ.

Υπό την πίεση των εξελίξεων, ο Μάντελσον ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Εργατικό Κόμμα, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν.

Κατηγορίες για διαρροή κυβερνητικών πληροφοριών από τον Μάντελσον



Τα νέα έγγραφα εγείρουν ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα, καθώς φέρονται να δείχνουν ότι ο Μάντελσον προωθούσε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. E-mails εμφανίζονται να περιλαμβάνουν συζητήσεις στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ για την ανθεκτικότητα της βρετανικής οικονομίας, καθώς και εκτιμήσεις για «πωλήσιμα» κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Άλλα έγγραφα εμφανίζουν τον πρώην υπουργό να συμβουλεύει τον Έπσταϊν και το περιβάλλον του για το πώς θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση κατά της φορολόγησης των μπόνους των τραπεζιτών, ενώ υπάρχουν και αναφορές σε ύποπτες χρηματικές μεταφορές, τις οποίες ο ίδιος χαρακτηρίζει πλαστές.

Πιέσεις για έρευνα και θεσμικές συνέπειες



Τα κόμματα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και του SNP (Σκωτικό Εθνικό Κόμμα) ζητούν επίσημη ποινική έρευνα για τις ενέργειες του λόρδου Μάντελσον, ενώ αυξάνονται οι φωνές που απαιτούν την αφαίρεση του τίτλου ευγενείας του. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο πρώην υπουργός «δεν θα έπρεπε να είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων» και ζήτησε επείγοντα έλεγχο της αλληλογραφίας του.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός -επίσης από το κόμμα των Εργατικών- Γκόρντον Μπράουν ζήτησε νέα έρευνα για τη διαρροή πληροφοριών που αφορούσαν στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, κάνοντας λόγο για «απολύτως απαράδεκτη» συμπεριφορά.

Ένα σκάνδαλο με διαρκείς προεκτάσεις



Οι τελευταίες αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί, χρόνια μετά τον θάνατό του, να ρίχνει βαριά σκιά σε θεσμούς, πρόσωπα και πολιτικά συστήματα.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αναμένεται να οδηγήσει σε νέες έρευνες, ενώ εντείνει τις πιέσεις για πλήρη διαλεύκανση των σχέσεων ισχύος που επέτρεψαν στον Έπσταϊν να διατηρεί πρόσβαση σε κορυφαίους κύκλους, παρά την καταδίκη του.

iefimerida.gr