Σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια υπέστη ένα 9χρονο αγόρι στο Ιλινόις, όταν επιχείρησε να αναπαράγει ένα επικίνδυνο challenge στο TikTok που περιλαμβάνει τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 20ής Ιανουαρίου, στο σπίτι της οικογένειάς του ενώ το παιδί ετοιμαζόταν για το σχολείο. Η μητέρα του, Γουίτνεϊ Γκραμπ, πίστευε ότι ο γιος της, ο Κάλεμπ, ζέσταινε το πρωινό του. Λίγο αργότερα, όμως, άκουσε μια «κραυγή που παγώνει το αίμα» και έτρεξε πανικόβλητη στην κουζίνα. Ο Κάλεμπ δεν είχε βάλει φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά έναν κύβο Needoh, ένα δημοφιλές αισθητηριακό παιχνίδι τύπου stress ball, γεμάτο με παχύρρευστη ζελατινώδη ουσία.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή τάση δείχνει χρήστες να ζεσταίνουν το παιχνίδι για να μαλακώσει, καθώς με τον χρόνο σκληραίνει. Όταν όμως ο Κάλεμπ άνοιξε την πόρτα του φούρνου, ο κύβος εξερράγη, προκαλώντας του εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ακόμη και πίσω από το ένα αυτί. Το ένα του μάτι πρήστηκε τόσο που έκλεισε εντελώς, ευτυχώς όμως η όρασή του δεν επηρεάστηκε.

Η μητέρα του προσπάθησε να αφαιρέσει τη ζελατινώδη ουσία στο ντους, αλλά ήταν τόσο παχύρευστη και του προκαλούσε πόνο, και έτσι τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αρχικά διακομίστηκε στα επείγοντα και στη συνέχεια στο Κέντρο Εγκαυμάτων Loyola στο Μέιγουντ. Εκεί, οι γιατροί καθάρισαν τα τραύματά του, αφαίρεσαν νεκρό δέρμα και εφάρμοσαν ειδικές αλοιφές. Ο Κάλεμπ παρέμεινε δύο ημέρες στο νοσοκομείο, χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος, αν και υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ουλών.

Επικίνδυνο το challenge

Σύμφωνα με την Κέλι ΜακΈλιγκοτ, συντονίστρια ενημέρωσης για εγκαύματα στο Loyola, ο Κέιλεμπ υπέφερε από αφόρητο πόνο, καθώς το υλικό ζελατίνης είναι «ιδιαίτερα επικίνδυνο». «Επειδή είναι τόσο παχύρρευστο, κολλάει και παραμένει ζεστό για περισσότερο διάστημα, και θα προκαλέσει ένα πιο σημαντικό έγκαυμα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο Κάλεμπ είναι ένας από τέσσερις ανήλικους ασθενείς που τραυματίστηκαν με τον ίδιο τρόπο.

Εξηγώντας πώς ο 9χρονος αποφάσισε να βάλει τον κύβο στον φουρνο μικροκυμάτων η μητέρα του εξήγησε: «Όταν ρώτησα τι συνέβη, μου είπε ότι ένας φίλος στο σχολείο του είπε ότι το έβαλε στον φούρνο μικροκυμάτων. Δεν ήταν κάτι κακόβουλο, απλώς παιδιά που μοιράζονταν ιστορίες, και δυστυχώς, αποφάσισε να το δοκιμάσει».

Οι ειδικοί καλούν γονείς και παιδιά να αποφεύγουν τέτοιες προκλήσεις με τα προϊόντα ζελατίνης και να δίνουν προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας. Σημειώνεται ότι κάθε κύβος Needoh φέρει σαφή ένδειξη ότι δεν πρέπει να θερμαίνεται.

