Συναγερμό έχουν προκαλέσει στην Ευρώπη οι εκτιμήσεις αξιωματούχων ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες δύο ρωσικά διαστημικά οχήματα φέρονται να έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον 12 κρίσιμων ευρωπαϊκών δορυφόρων. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές στους Financial Times, οι υποκλοπές αυτές, που δεν είχαν έως σήμερα δημοσιοποιηθεί, ενδέχεται όχι μόνο να έχουν εκθέσει ευαίσθητα δεδομένα, αλλά και να δίνουν στη Μόσχα τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην τροχιά των δορυφόρων ή ακόμη και να προκαλέσει την καταστροφή τους.

Τα ρωσικά διαστημικά οχήματα έχουν εντείνει τη δραστηριότητά τους κοντά σε ευρωπαϊκούς δορυφόρους τα τελευταία τρία χρόνια, περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Κρεμλίνου και Δύσης παραμένουν τεταμένες μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία. Στρατιωτικές και πολιτικές διαστημικές αρχές στη Δύση παρακολουθούν εδώ και χρόνια τη συμπεριφορά των Luch-1 και Luch-2, δύο ρωσικών αντικειμένων σε τροχιά που έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα ύποπτους ελιγμούς.

Τα δύο οχήματα έχουν προσεγγίσει επικίνδυνα ορισμένους από τους σημαντικότερους γεωστατικούς δορυφόρους της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλο ύψος πάνω από τη Γη και εξυπηρετούν επικοινωνιακές ανάγκες σε ολόκληρη την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεγάλων τμημάτων της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τροχιακά δεδομένα και παρατηρήσεις επίγειων τηλεσκοπίων, τα ρωσικά οχήματα παρέμεναν σε κοντινή απόσταση επί εβδομάδες, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία. Από την εκτόξευσή του το 2023, το Luch-2 έχει προσεγγίσει συνολικά 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

Το γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζει την τροχιά που διαγράφουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι (με μπλε και γαλάζιο χρώμα) και τον ύποπτο τρόπο με τον οποίο κινείται ο ρωσικός Luch2 (με το κόκκινο χρώμα). Παράλληλα, καταγράφονται οι 8 σημαντικοί δορυφόροι που ο Luch2 έχει προσεγγίσει από το 2023.

Ύποπτοι για συλλογή πληροφοριών

Ο επικεφαλής της διαστημικής διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, δήλωσε στους Financial Times ότι και οι δύο ρωσικοί δορυφόροι θεωρούνται ύποπτοι για δραστηριότητες συλλογής σημάτων πληροφοριών (sigint), παραμένοντας πολύ κοντά σε δυτικούς δορυφόρους επικοινωνιών. Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών εκτίμησε ότι τα οχήματα Luch είχαν σχεδιαστεί ώστε να τοποθετούνται εντός του στενού κώνου των δεσμών δεδομένων που μεταδίδονται από επίγειους σταθμούς προς τους δορυφόρους.

Η ίδια πηγή εξέφρασε έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών δορυφόρων μεταδίδει ευαίσθητες πληροφορίες –ιδίως δεδομένα εντολών– χωρίς κρυπτογράφηση, καθώς πολλοί εκτοξεύθηκαν πριν από χρόνια, χωρίς προηγμένους υπολογιστές ή σύγχρονες δυνατότητες ασφάλειας. Αυτό τους καθιστά ευάλωτους σε μελλοντικές παρεμβάσεις ή ακόμη και καταστροφή, εφόσον εχθρικοί δρώντες έχουν καταγράψει τις εντολές ελέγχου τους.

Οι κινήσεις αυτές στο διάστημα εντάσσονται, σύμφωνα με αξιωματούχους, στη γενικότερη κλιμάκωση του «υβριδικού πολέμου» της Ρωσίας στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει πράξεις δολιοφθοράς όπως η κοπή υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου και ηλεκτρικής ενέργειας. Υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικοί αναλυτές εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να επεκτείνει τέτοιου είδους επιχειρήσεις και στο διάστημα, αναπτύσσοντας ήδη τις σχετικές δυνατότητες.

Προηγμένη διαστημική κατασκοπεία από τη Ρωσία

Αν και τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει παρόμοιες τεχνολογίες, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα προγράμματα διαστημικής κατασκοπείας και έχει επιδείξει μεγαλύτερη επιθετικότητα στη χρήση τέτοιων οχημάτων για την παρακολούθηση ξένων δορυφόρων. «Τα δορυφορικά δίκτυα είναι η αχίλλειος πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών. Όποιος τα πλήξει μπορεί να παραλύσει ολόκληρα κράτη», είχε δηλώσει σε ομιλία του τον Σεπτέμβριο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προσθέτοντας ότι «οι ρωσικές δραστηριότητες συνιστούν θεμελιώδη απειλή για όλους μας, ιδίως στο διάστημα».

Οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι που πλησίασαν τα Luch-1 και Luch-2 χρησιμοποιούνται κυρίως για πολιτικές εφαρμογές, όπως η δορυφορική τηλεόραση, ωστόσο μεταφέρουν και ευαίσθητες κυβερνητικές, καθώς και ορισμένες στρατιωτικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο πληροφοριών, τα δύο ρωσικά οχήματα δεν φαίνεται να διαθέτουν άμεση δυνατότητα παρεμβολής ή καταστροφής δορυφόρων, είναι όμως πιθανό να έχουν προσφέρει στη Ρωσία εκτεταμένα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να διαταραχθούν, είτε από το έδαφος είτε σε τροχιά.

Τι μπορεί να πετύχει η Μόσχα με αυτές τις υποκλοπές

Ο υποστράτηγος Τράουτ ανέφερε ότι εκτιμά πως τα Luch υπέκλεψαν τον λεγόμενο «σύνδεσμο εντολών» των δορυφόρων που προσέγγισαν – το κανάλι που συνδέει τους δορυφόρους με τους επίγειους ελεγκτές και επιτρέπει διορθώσεις στην τροχιά τους. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, με τέτοιες πληροφορίες, η Ρωσία θα μπορούσε να μιμηθεί τους επίγειους χειριστές, στέλνοντας ψευδείς εντολές στους δορυφόρους και επηρεάζοντας τους προωθητήρες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για μικρές τροχιακές διορθώσεις. Οι ίδιοι προωθητήρες θα μπορούσαν, θεωρητικά, να εκτρέψουν έναν δορυφόρο από την ευθυγράμμισή του ή ακόμη και να τον οδηγήσουν σε πτώση προς τη Γη ή σε απώλεια στο διάστημα.

Παράλληλα, οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα Luch-1 και Luch-2 θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Ρωσία να συντονίσει λιγότερο εμφανείς επιθέσεις κατά δυτικών συμφερόντων. Η παρακολούθηση άλλων δορυφόρων αποκαλύπτει ποιοι τους χρησιμοποιούν και από πού, στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αργότερα για στοχευμένες παρεμβολές ή κυβερνοεπιθέσεις από το έδαφος.

Η επικεφαλής επιστημονική διευθύντρια της αμερικανικής εταιρείας παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων Slingshot Aerospace, Μπελίντα Μαρσάν, δήλωσε ότι τα οχήματα Luch «ελίσσονταν και στάθμευαν κοντά σε γεωστατικούς δορυφόρους, συχνά για πολλούς μήνες». Όπως ανέφερε, το Luch-2 βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κοντινή απόσταση από τον Intelsat 39, μεγάλο γεωστατικό δορυφόρο που εξυπηρετεί την Ευρώπη και την Αφρική.

Σύμφωνα με δεδομένα της Slingshot, από το 2023 το Luch-2 έχει βρεθεί κοντά σε τουλάχιστον 17 γεωστατικούς δορυφόρους πάνω από την Ευρώπη, που εξυπηρετούν τόσο εμπορικές όσο και κυβερνητικές ανάγκες. Ο ανώτερος αναλυτής τροχιών της γαλλικής εταιρείας Aldoria, Νορμπέρ Πουζέν, σημείωσε ότι τα ρωσικά οχήματα «επισκέπτονται τις ίδιες οικογένειες δορυφόρων και τους ίδιους παρόχους», κάτι που υποδηλώνει συγκεκριμένο σκοπό ή ενδιαφέρον, προσθέτοντας ότι πρόκειται για φορείς που εδρεύουν σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, ακόμη και χωρίς δυνατότητα αποκρυπτογράφησης, οι Ρώσοι μπορούν να αντλήσουν μεγάλο όγκο πληροφοριών, χαρτογραφώντας τη χρήση των δορυφόρων και εντοπίζοντας τις θέσεις των επίγειων σταθμών. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ρωσία εντείνει την αναγνωριστική της δραστηριότητα στο διάστημα, έχοντας εκτοξεύσει πέρυσι δύο νέους δορυφόρους, τους Cosmos 2589 και Cosmos 2590, με παρόμοιες δυνατότητες ελιγμών. Όπως είπε, ένας από αυτούς κινείται πλέον προς την περιοχή των γεωστατικών τροχιών, περίπου 35.000 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις ότι το Luch-1 ενδέχεται να μην είναι πλέον λειτουργικό. Στις 30 Ιανουαρίου, επίγεια τηλεσκόπια κατέγραψαν αυτό που έμοιαζε με εκπομπή αερίου από τον δορυφόρο και λίγο αργότερα παρατηρήθηκε τουλάχιστον μερικός κατακερματισμός του. «Φαίνεται ότι ξεκίνησε από πρόβλημα στην πρόωση», δήλωσε η Μαρσάν, προσθέτοντας ότι ακολούθησε σαφής διάσπαση και ότι ο δορυφόρος «περιστρέφεται ανεξέλεγκτα».

protothema.gr