Στο Ομάν αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες αρχικά είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με Άραβα διπλωμάτη που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής έχει αποφασιστεί, ωστόσο οι λεπτομέρειες της συνάντησης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εκπροσώπησης και της ακριβούς ατζέντας, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν μια συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, αλλά οι όροι και οι συνθήκες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε ο διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σημείωσε ότι η κατάσταση αναφορικά με τις συνομιλίες αυτές μπορεί να αλλάξει.

