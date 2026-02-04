Εκατοντάδες άνδρες από αφρικανικές χώρες καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν από την Ρωσία και οδηγήθηκαν στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, αφού πρώτα τους είχαν υποσχεθεί καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Όπως φαίνεται μάλιστα σε ντοκουμέντα του CNN, σε ορισμένες περιπτώσεις τους ζώνουν με νάρκες δίνοντάς τους εντολή να πέσουν πάνω σε ουκρανικούς στόχους.

Στο αμερικανικό δίκτυο μίλησαν Αφρικανοί που εξακολουθούν να βρίσκονται ή βρέθηκαν στο μέτωπο, οι οποίοι καταγγέλλουν ρατσιστική συμπεριφορά, μη καταβολή μισθών και μεγάλες απώλειες ζωών. Αρκετοί δηλώνουν ότι τους κατασχέθηκαν τα διαβατήρια, καθιστώντας αδύνατη τη διαφυγή τους.

Στα πλάνα που μεταδίδει το CNN αναφέρουν πως στρατολογήθηκαν με την υπόσχεση εργασίας ως οδηγοί, φύλακες ασφαλείας ή τεχνικοί, με υψηλούς μισθούς και προοπτική απόκτησης ρωσικής υπηκοότητας. Ωστόσο, όταν έφτασαν στη Ρωσία, εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν στρατιωτικά συμβόλαια -συχνά χωρίς μετάφραση ή νομική υποστήριξη- και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου με ελάχιστη ή καμία εκπαίδευση.

Το βίντεο με τις μαρτυρίες των Αφρικανών που βρέθηκαν να πολεμούν στην Ουκρανία:

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 35χρονου Κενυάτη Φράνσις Ντουνγκού Ννταρούα, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρωσία με την υπόσχεση εργασίας ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε σε βίντεο με στρατιωτική στολή, προειδοποιώντας άλλους Αφρικανούς να μην δεχτούν αντίστοιχες προτάσεις, ενώ από τον Οκτώβριο αγνοείται.

«Μας πήραν στον στρατό ακόμη κι αν δεν είχαμε υπηρετήσει ποτέ και μας έστειλαν στο μέτωπο. Πολλοί φίλοι μου πέθαναν για τα χρήματα», λέει.

Την ίδια ώρα, άλλος Αφρικανός καταγγέλλει ότι, ενώ βρισκόταν στο μέτωπο, Ρώσος στρατιώτης τον απείλησε με όπλο και του άρπαξε την τραπεζική κάρτα, προσθέτοντας: «Είμαι εδώ επτά μήνες και δεν έχω πληρωθεί ούτε ένα σεντ».

«Μόλις μπεις στον ρωσικό στρατό, ή δραπετεύεις ή πεθαίνεις», συμπληρώνει ο Κενυάτης Πάτρικ Κουόμπα, που κατάφερε να διαφύγει.

Αφρικανικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων της Κένυας, της Νότιας Αφρικής και της Ουγκάντας, έχουν αναγνωρίσει την έκταση του προβλήματος και προειδοποιούν τους πολίτες τους να μην παρασύρονται από τέτοιες αγγελίες.

Η Ρωσία δεν έχει απαντήσει στις καταγγελίες, ενώ η Ουκρανία καλεί τις αφρικανικές χώρες να διακόψουν τη ροή μαχητών προς τα ρωσικά στρατεύματα.

