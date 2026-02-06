Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ψευτοαγανάκτηση» τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από βίντεο το οποίο ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και εμφανίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον πρόεδρο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον “Βασιλιά των Λιονταριών”. Σταματήστε αυτή την ψευτοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που σήμερα σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το βίντεο, με διάρκεια λίγο μεγαλύτερη από ένα λεπτό, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψε ο Τζο Μπάιντεν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο του ζεύγους Ομπάμα στο οποίο έχει γίνει μοντάζ και τα γελαστά πρόσωπά τους έχουν τοποθετηθεί πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

