Υπό έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, διαγράφηκε από τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ ανάρτηση με βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Μισέλ Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC ότι η ανάρτηση έγινε εκ παραδρομής από μέλος του προσωπικού. «Υπάλληλος του Λευκού Οίκου προχώρησε εσφαλμένα στην ανάρτηση. Το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για «ψευτοαγανάκτηση» έπειτα από κατηγορίες για ρατσισμό που προκάλεσε βίντεο.

«Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον “Βασιλιά των Λιονταριών”. Σταματήστε αυτή την ψευτοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που σήμερα σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό» τόνισε χαρακτηριστικά η Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

protothema.gr