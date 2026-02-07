Διορία έως τον Ιούνιο έχουν Ρωσία και Ουκρανία για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις και προς τις δύο πλευρές.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν οι πλευρές να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πιέσεις ακριβώς με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το Associated Press. Οι δηλώσεις του τέθηκαν υπό εμπάργκο έως το πρωί του Σαββάτου.

«Λένε ότι θέλουν να τα έχουν όλα ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούνιο. Και ότι θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα στάδια», ανέφερε.

Νέος γύρος τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά στο έδαφός τους, πιθανότατα στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», πρόσθεσε.

Η νέα προθεσμία ακολουθεί τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε πρόοδος, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές παραμένουν προσκολλημένες σε αμοιβαία ασύμβατες θέσεις.

Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές, Ωστόσο το Κίεβο δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον όρο.

